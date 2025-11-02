IND vs SA Women: अगर भारतीय टीम ने इन 2 अफ्रीकी धुरंधरों को संभाल लिया तो आधी जीत पक्की

ICC Women's World Cup 2025 Final: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले के आगाज में अब महज कुछ घंटे शेष रह गए हैं. खिताबी जंग में भारतीय महिला टीम की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक जंग नवी मुंबई में होगी. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका प्रतिष्ठित सीरीज पर कब्जा होगा. मैच के दौरान क्रिकेट प्रेमियों की नजर भारतीय महिला खिलाड़ियों के साथ-साथ विपक्षी टीम की इन 2 खिलाड़ियों पर रहेगी. क्योंकि यही वो दोनों खिलाड़ी हैं. जो भारतीय टीम के सपने को तोड़ सकती हैं. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं.

लौरा वोल्‍वार्ट

फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी टीम की कप्तान लौरा वोल्‍वार्ट रहेंगी. सेमी-फाइनल मुकाबले में उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया वह काबिलेतारिफ है. पारी को आगाज करते हुए उन्होंने सेमी-फाइनल मुकाबले में 169 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी.

फाइनल मुकाबले में भी लौरा वोल्‍वार्ट का बल्ला चलता है तो वह भारतीय टीम की उम्मीदों को तोड़ सकती हैं. जारी टूर्नामेंट में वह एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने अफ्रीकी टीम की तरफ से 8 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 8 पारियों में 67.14 की औसत से 470 रन निकले हैं. टूर्नामेंट में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाली फिलहाल पहली बल्लेबाज हैं.

मारिजाने कैप

फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के लिए दूसरी सबसे बड़ी सिरदर्द विपक्षी टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी मारिजाने कैप हैं. कैप ने जारी टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए बल्ले और गेंद दोनों से सराहनीय प्रदर्शन किया है.

35 वर्षीय ऑलराउंडर ने 8 मैच खेलते हुए 7 पारियों में 34.00 की औसत से 204 रन बनाए है. वहीं गेंदबाजी के दौरान इतने ही मुकाबलों की 8 पारियों में 15.33 की औसत से 12 सफलता प्राप्त की है.

