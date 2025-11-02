स्मृति मंधाना के निशाने पर यह मेगा रिकॉर्ड, होंगी विशेष क्लब में शामिल, टॉप 10 में इन दिग्गजों का नाम शामिल

ICC Women's World Cup 2025 Final: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का रोमांच अपने चरम पर है. टूर्नामेंट का सबसे बड़ा और निर्णायक मुकाबला आज (02 नवंबर) भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच नवीं मुबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) का बल्ला चलता है तो वह एक विशेष उपलब्धि हासिल कर लेंगी.

दरअसल, भारतीय महिला टीम की तरफ से आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 या 1000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड केवल 2 बल्लेबाजों के नाम दर्ज है. जिसमें पूर्व महिला कप्तान मिताली राज के साथ-साथ मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम दर्ज है.

मिताली राज ने देश के लिए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में 2000 से 2022 के बीच यहां कुल 38 मुकाबले खेले. इस बीच वह 36 पारियों में 47.17 की औसत से 1321 रन बनाने में कामयाब रहीं.

वहीं 36 वर्षीय मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में 2009 से खबर लिखे जाने तक 34 मैच खेलते हुए 29 पारियों में 46.50 की औसत से 1116 रन बनाए हैं.

इतिहास रचने से 52 रन दूर स्मृति मंधाना

वहीं स्मृति मंधाना के बल्ले से आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में 2017 से खबर लिखे तक 24 मैच की 24 पारियों में 43.09 की औसत से 948 रन निकल चुके हैं. अगर आज वह 52 रन और बनाने में कामयाब होती हैं तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाली देश की तीसरी महिला खिलाड़ी बन जाएंगी.

डेबी हॉकली के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की पूर्व महिला बल्लेबाज डेबी हॉकली के नाम दर्ज है. 62 वर्षीय हॉकली यहां 1982 से 2000 के बीच 45 मैच खेलते हुए 43 पारियों में 42.88 की औसत से 1501 रन बनाने में कामबाब हुई थीं. इस बीच उनके बल्ले से 2 शतक और 10 अर्धशतक निकले थे.

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में 1000 या 1000 से ज्यादा रन बनाने वाली टॉप 10 महिला बल्लेबाज

1501 - डेबी हॉकली - न्यूजीलैंड

1321 - मिताली राज - भारत

1299 - जान ब्रिटिन - इंग्लैंड

1231 - चार्लोट एडवर्ड्स - इंग्लैंड

1227 - लौरा वोल्वार्ड्ट - दक्षिण अफ्रीका

1219 - सूजी बेट्स - न्यूजीलैंड

1151 - बेलिंडा क्लार्क - ऑस्ट्रेलिया

1116 - हरमनप्रीत कौर - भारत

1067 - नैट साइवर-ब्रंट - इंग्लैंड

नोटः स्मृति मंधाना 948 रनों के साथ 13वें पायदान पर काबिज हैं.

