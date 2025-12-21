Bangladesh violence: बांग्‍लादेश में युवा नेता शरीफ उस्‍मान हादी की हत्‍या के बाद हिंसा एक बार फिर भड़क गई है. कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हो रही हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक 7 साल की बच्‍ची को जिंदा जला दिया गया. कई मीडिया हाउस में तोड़फोड़ और पत्रकारों के साथ मारपीट की गई है. प्रदर्शनकारियों ने युनूस सरकार को 24 घंटे का अल्‍टीमेटम दिया है. इस बीच प्रदर्शनकारियों ने दीपू चंद्र दास की सरेआम हत्या कर दी. भारतीयों में दीपू की हत्‍या को लेकर गुस्‍सा है. ऐसे में भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. बांग्‍लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया जा रहा है. आइए आपको बताते हैं, बांग्‍लादेश के 10 बड़े अपडेट्स.

7 साल की बच्ची को जिंदा जलाया: बांग्‍लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शनिवार को लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में बीएनपी के एक नेता के घर को कथित तौर पर बाहर से बंद करके आग लगा दी गई, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. प्रदर्शनकारियों के सामने जो आ रहा है, उसे फूंक दे रहे हैं. बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने शनिवार को यह बताया. यूनुस ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तार किए गए 10 लोगों में से सात को रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) ने और तीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सरकार को 24 घंटे का अल्‍टीमेटम: बांग्‍लादेश में प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्‍टीमेटम दे दिया है. शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद पार्टी इंकलाब मंच ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है. ऐसा माना जा रहा है कि हादी का हत्‍यारा देश छोड़कर भाग गया है. बांग्लादेश के उप उच्चायोग तक विरोध मार्च: बंगाली राष्ट्रवादी संगठन बांग्ला पोक्खो ने शनिवार को यहां बांग्लादेश के उप उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला. बांग्ला पोक्खो का आरोप है कि पड़ोसी देश में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने दक्षिण कोलकाता में बांग्लादेश के उप उच्चायोग कार्यालय से कुछ दूरी पर ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया. काले झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू बंगालियों पर हमले किए जा रहे हैं. बंगाल पुलिस की चेतावनी: पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को लोगों को अफवाहों और गलत सूचनाओं के झांसे में न आने की चेतावनी दी है. बंगाल पुलिस ने कहा कि कुछ लोग बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगभग आठ महीने पहले हुई एक असंबंधित घटना के बीच भ्रामक तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस तरह की तुलना भड़काऊ, तथ्यात्मक रूप से गलत और जनव्यवस्था बिगाड़ने के इरादे से की जा रही है. भारतीय वीजा ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई: बांग्लादेश के सिलहट में प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़े तनाव के मद्देनजर भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ‘ढाका ट्रिब्यून' अखबार के अनुसार, सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त (मीडिया) सैफुल इस्लाम ने कहा कि सुरक्षा के कड़े उपाय इसलिए किए गए हैं ताकि ‘कोई तीसरा पक्ष स्थिति का फायदा न उठा सके.' हादी सुपुर्दे-ए-खाक: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रमुख युवा नेता और 'इंकलाब मंच' के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को राष्ट्रीय कवि काजी नजरूल इस्लाम की कब्र के बगल में दफनाया गया. हादी की पार्टी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर उनकी (हादी की) हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की दिशा में 'स्पष्ट प्रगति' की मांग की. इससे पहले, ढाका में कड़ी सुरक्षा के बीच हादी के जनाजे की नमाज अदा की गई, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे. फिर क्‍यों जल उठा बांग्‍लादेश: बृहस्पतिवार को यूनुस द्वारा हादी की मौत की पुष्टि करने के बाद ढाका और कई अन्य प्रमुख शहरों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन हुए. देश के विभिन्न हिस्सों में हमले और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं, जिनमें चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर पथराव, प्रमुख समाचार पत्रों डेली स्टार और प्रोथोम आलो के कार्यालयों पर हमले तथा बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ शामिल है.

दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्‍या: मयमनसिंह शहर में ईशनिंदा के आरोप में एक हिंदू व्यक्ति की पीटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को जला दिया गया. मृतक की पहचान 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है, जो शहर में एक कारखाने में काम करता था. इस निर्मम हत्‍या के बाद भारतीयों में बेहद नाराजगी है. डीयू में जलाया मोहम्‍मद यूनुस का पुतला: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के छात्रों ने दीपू दास की निर्मम हत्या के विरोध में मार्च निकाला और मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया. छात्रों ने बांग्लादेश सरकार का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वहां हिंदू सुरक्षित नहीं हैं और हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. जेएनयू में विरोध प्रदर्शन: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एबीवीपी ने बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी सदस्यों ने 'कट्टरपंथी इस्लामिस्ट' लिखा पुतला जलाया. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में एबीवीपी ने 'यूनुस सरकार' और 'कट्टरपंथी जिहाद' को जिम्मेदार ठहराया. उत्तर दिनाजपुर जिले में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकाला और मोहम्मद यूनुस का पुतला जलाया. विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) ने बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ बिहार के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है.

हादी पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शनों में शामिल प्रमुख नेताओं में से एक थे. इन विरोध-प्रदर्शनों की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. वह 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में उम्मीदवार थे. नकाबपोश बंदूकधारियों ने 12 दिसंबर को मध्य ढाका के विजयनगर इलाके में हादी के सिर में उस समय गोली मार दी थी, जब वह अपना चुनाव प्रचार शुरू कर रहे थे. बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. हादी की मौत के बाद देश में अशांति फैल गई है. उनकी मौत के बाद बांग्लादेश में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया था.

