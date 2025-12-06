AUS vs ENG: 97 साल बाद गाबा में रचा गया इतिहास, एशेज टेस्ट में हुआ ये खास कारनामा

History At Gabba AUS vs ENG Ashes 2025: ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर एशेज सीरीज के दौरान 97 साल बाद पहली बार एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसमे किसी एशेज टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 11 बल्लेबाजों ने दोहरे अंक में रन बनाए. यह दुर्लभ उपलब्धि क्रिकेट इतिहास में बेहद कम देखने को मिलती है और गाबा टेस्ट ने इस पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नई मिसाल पेश कर दी. हर खिलाड़ी का योगदान टीम की पारी को मजबूत बनाने में अहम रहा और निचले क्रम ने भी जिम्मेदारी निभाते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया.

इस योगदान के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रन बनाये, खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 45 रन बना लिए थे.

इससे पहले ब्रिसबेन टेस्ट की पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले स्टार्क ने अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 177 रन की लीड दिलाने में अहम भूमिका निभाई. नौवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे स्टार्क ने सर्वाधिक 77 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 511 रन पर समाप्त हुई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे बड़ी स्टार्क ने खेली. 141 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से उन्होंने 77 रन बनाए. स्टार्क की पारी की वजह से 383 पर 7 विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया 511 रन तक पहुंच सकी. स्कॉट बोलैंड 21 रन बनाकर नााद रहे.

ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क ने 77, जेक विदरलैंड ने 72, मार्नस लाबुशेन ने 65, एलेक्स कैरी ने 63, स्टीव स्मिथ ने 61 रन बनाए. इंग्लैंड की तरफ से ब्रायडन कार्स ने 4, बेन स्टोक्स ने 3, जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन और विल जैक्स ने 1-1 विकेट लिए.