Virat Kohli: 'अब वह विजय हजारे में सेलेक्टरों को इंप्रेस कर सकते हैं', कोहली के लगातार शतक पर मजेदार मैसेजों से पटा सोशल मीडिया

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में बुधवार को रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में पूर्व कप्तान विराट कोहली ने लगातार दूसरा और वनडे करियर का 53वां शतक जड़ा, तो मानो करोड़ों भारतीय फैंस के पैसे वसूल हो गए. कोहली ने अपनी पारी में एक से बढ़कर बेहतरीन शॉट लगाते हुए 93 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों से 102 रन की पारी खेली. टेस्ट सीरीज से मिले जख्मों पर कोहली ने मरहम लगाया तो करोड़ों फैंस ने अपने दिलों की आवाज सोशल मीडिया पर लिख डाली. विराट के लिए एक से बढ़कर एक कमेंट किए.
यह भारतीय प्रबंधन और सेलेक्टरों के लिए एक अच्छा तंज है
Back to back 100s. Awesome. Virat Kohli is getting excellent match practice so that he can impress the selectors in the Vijay Hazare Trophy and keep his place in the team.— Ramesh Srivats (@rameshsrivats) December 3, 2025
इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है. कोहली अब वनडे के वास्तविक किंग हैं
53rd ODI Century and his 84th International Career Century! 🏏 Hitting back-to-back centuries, he has proven why he is the 'King'!— Megha (@MeghaVe77) December 3, 2025
A rain of records, there's no stopping him! 🔥
Ruturaj Gaikwad
ऋतुराज गायकवाड#ViratKohli𓃵
#KingKohli #ViratKohli #53rdODI100 #84th100… pic.twitter.com/665yZ1Hsv0
मीम्स मास्टर भी सक्रिय हो उठे हैं...वास्तव में कोहली के फैंस की मनोस्थिति ऐसी ही है
#ViratKohli𓃵 fans after watching him score 2 back to back Centuries pic.twitter.com/GDDyd65mr3— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) December 3, 2025
आप एक और मीम का मजा लें कि नाना पाटेकर क्या कह रहे हैं
Nana Patekar after watching Kohli back to back century: pic.twitter.com/fby6XZw7Gs— Aman_Chain 🏳️ (@Amanprabhat9) December 3, 2025
ये भाई साहब एक बच्चे की बात कर रहे हैं..मजाक कर रहे हैं..एक नहीं, देश के हजारों-लाखों बच्चे कोहली के प्रेम में डूब जाएंगे
Today, another child will come home from school, see Virat Kohli casually score another hundred, and fall in love with him & game of Cricket.— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) December 3, 2025
Yes, just like we did in 2016. pic.twitter.com/Y45YZ960Nt
ये भाई साहब पाकिस्तान से लगते हैं..बहरहाल कहीं से भी हों, लेकिन कोहली के बहुत बड़े फैन हैं
God Bless you Virat Kohli 💯 pic.twitter.com/IRALOr9BCJ— iffi Raza (@Rizzvi73) December 3, 2025
