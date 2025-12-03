विज्ञापन
Virat Kohli: 'अब वह विजय हजारे में सेलेक्टरों को इंप्रेस कर सकते हैं', कोहली के लगातार शतक पर मजेदार मैसेजों से पटा सोशल मीडिया

South Africa tour of India, 2025: कोहली महान बल्लेबाज का दर्जा पहले ही हासिल कर चुके हैं, यहां से बस लगातार उनका यश और प्रशंसकों की संख्या में ही इजाफा हो रहा है

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में बुधवार को रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में पूर्व कप्तान विराट कोहली ने लगातार दूसरा और वनडे करियर का 53वां शतक जड़ा, तो मानो करोड़ों भारतीय फैंस के पैसे वसूल हो गए. कोहली ने अपनी पारी में एक से बढ़कर बेहतरीन शॉट लगाते हुए 93 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों से 102 रन की पारी खेली. टेस्ट सीरीज से मिले जख्मों पर कोहली ने  मरहम लगाया तो करोड़ों फैंस ने अपने दिलों की आवाज सोशल मीडिया पर लिख डाली. विराट के लिए एक से बढ़कर एक कमेंट किए. 

यह भारतीय प्रबंधन और सेलेक्टरों के लिए एक अच्छा तंज है

इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है. कोहली अब वनडे के वास्तविक किंग हैं

मीम्स मास्टर भी सक्रिय हो उठे हैं...वास्तव में कोहली के फैंस की मनोस्थिति ऐसी ही है

आप एक और मीम का मजा लें कि नाना पाटेकर क्या कह रहे हैं

ये भाई साहब एक बच्चे की बात कर रहे हैं..मजाक कर रहे हैं..एक नहीं, देश के हजारों-लाखों बच्चे कोहली के प्रेम में डूब जाएंगे

ये भाई साहब पाकिस्तान से लगते हैं..बहरहाल कहीं से भी हों, लेकिन कोहली के बहुत बड़े फैन हैं

