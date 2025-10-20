विज्ञापन
'स्मृति का विकेट...', कहां हुई चूक, जिससे जीती हुई बाजी हार गई भारतीय महिला टीम? कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया

Harmanpreet Kaur Indian Womens Team Captain Statement After Defeat: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ भारतीय महिला टीम से कहां हो गई चूक, जिसकी वजह से मिली शिकस्त? कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया.

Harmanpreet Kaur
  • भारतीय महिला टीम को आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लीग चरण में लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा
  • कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति मंधाना के विकेट को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया और निराशा जताई
  • हरमनप्रीत ने इंग्लैंड टीम की जीत की सराहना करते हुए उनकी लड़ाई की भावना को स्वीकार किया
Harmanpreet Kaur Indian Womens Team Captain Statement After Defeat: आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लीग चरण में भारतीय महिला टीम के हार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. टूर्नामेंट का 20वां मुकाबला बीते कल (19 अक्टूबर) भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच इंदौर में खेला गया. जहां भारतीय महिला टीम को टूर्नामेंट की लगातार तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा. जिसके बाद टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर काफी निराश नजर आईं. मैच के उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'स्मृति (स्मृति मंधाना) का विकेट हमारे लिए टर्निंग पॉइंट रहा. समझ नहीं पा रहीं हूं कि चीजें हमारे हाथ से एकाएक कैसे निकल गईं.'

हरमनप्रीत कौर ने इस दौरान विपक्षी टीम के खेल की सराहना भी की. उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड (इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम) को जीत का पूरा श्रेय जाता है. मैच के दौरान उन्होंने जीत की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी.'

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मिली हैरान कर देनी वाली शिकस्त पर उन्होंने कहा, 'बहुत बुरा महसूस हो रहा है. जब आप इतनी मेहनत करते हैं और आखिरी के 5-6 ओवर आपकी योजना के मुताबिक नहीं जाते हैं. इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. दिल तोड़ देने वाला क्षण है. हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब जीत की रेखा पार करनी होगी.'

हरमनप्रीत ने कहा, 'पिछले तीनों मुकाबले में हमने अच्छा खेल दिखाया है. अगला मैच बहुत महत्वपूर्ण है. गेंदबाजों ने अच्छा काम किया. नैट और हेदर (नैटली सिवर-ब्रंट और हेदर नाइट) जब बल्लेबाजी कर रहीं थीं, उस दौरान वह बहुत मजबूत नजर आ रहीं थीं. हमने काफी चीजें अच्छी की. मगर आखिरी के 5 ओवरों के बारे में बतौर टीम दोबारा सोचना होगा.'

कप्तान ने कहा, 'जब स्मृति और मैं बल्लेबाजी कर रही थी. उस दौरान हालात हमारे नियंत्रण में थे. मगर अफसोस की हम पुरा नहीं कर पाए. हमारे लिए आज का मैच काफी महत्वपूर्ण था. हम टीम के तौर पर अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते थे. भले ही नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा. मगर हमने अच्छा खेल दिखाया.'

