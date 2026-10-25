कप्तानी छोड़ने के बाद खूंखार हुईं हरमनप्रीत कौर, ठोका 8वां वनडे शतक, तोड़ा मिताली राज का बड़ा रिकॉर्ड

जिम्बाब्वे दौरे से पहले हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टीम की कप्तानी छोड़कर सबको चौंका दिया था. टीम इंडिया ने उनकी अगुवाई में हाल ही में एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था. हालांकि, उनकी अगुवाई में ही टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन किया था और जिसके बाद से ही उन पर कप्तानी छोड़ने का दबाव था. लेकिन टीम की कमान छोड़ने के बाद से हरमनप्रीत कौर और खूंखार हो गई हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में उनका बल्ला आग उगल रहा है. भले ही जिम्बाब्वे उतनी मजबूत टीम नहीं हो, लेकिन हरमन के जिस तरह से स्ट्रोक लगाए हैं और उनकी शॉट टाइमिंग दिखाती हैं कि पूर्व कप्तान पुराने अंदाज में वापस आ चुकी हैं.

हरमन ने ठोका शतक

कप्तानी छोड़ने से पहले तक हरमन लगातार बल्ले से संघर्ष कर रहीं थी. लेकिन जब से वह स्मृति मंधाना की अगुवाई में खेल रही हैं, उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला है. रविवार को उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दूसरे महिला वनडे में 121 गेंदों में 126 रनों की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 15 चौके लगाए. हरमन ने 101 गेंदों पर अपने वनडे करियर का 8वां शतक लगाया और भारत के लिए महिला वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में मिताली राज को पीछे छोड़ दिया. हरमन से आगे अब केवल मंधाना है.

भारतीय महिलाओं के लिए सर्वाधिक वनडे शतक

14- स्मृति मंधाना

8 - हरमनप्रीत कौर*

7- मिताली राज

3-पुनम राऊत

3 - जेमिमा रोड्रिग्स

3 - प्रतीका रावल

कप्तानी जाने से बाद हुईं खूंखार

हरमन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के तीसरे मुकाबले में नाबाद 91 रन बनाए थे. इससे पहले पिछली 10 पारियों में उनके बल्ले से कोई अर्धशतक भी नहीं आया था. और आज उन्होंने शतक जड़ा है. जिम्बाब्वे के खिलाफ हरमन तीन पारियों में बैटिंग कर पाई हैं, जबकि दो में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई. इस दौरान उन्होंने 1, 91 और 126 रन बनाए हैं. रविवार को पूर्व कप्तान के बल्ले से आया शतक, इस साल का उनका पहला अंतरराष्ट्रीय शतक भी है.

कप्तानी जाने के बाद हरमन का प्रदर्शन

भारत बनाम जिम्बाब्वे, पहला टी20: 1 रन

भारत बनाम जिम्बाब्वे, दूसरा टी20: बल्लेबाजी नहीं आई

भारत बनाम जिम्बाब्वे, तीसरा टी20: 91*

भारत बनाम जिम्बाब्वे, पहला वनडे: बल्लेबाजी नहीं आई

भारत बनाम जिम्बाब्वे, दूसरा वनडे: 126

अपने करियर के 8वें वनडे शतक के बाद हरमनप्रीत ने कहा,"हालात आसान नहीं थे. आजकल हम ज़्यादातर रात में मैच खेलते हैं. लंबे समय बाद धूप में खेलना, ऐसे में बल्लेबाज़ी करना मुश्किल होता है." "विकेट भी कुछ अलग तरह का था, शुरुआत में गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी. हमारी सोच यही थी कि बस बल्लेबाज़ी करते रहें और अपना सही पोस्चर बनाए रखें." मैं बस मैदान पर अपने खेल का आनंद लेना चाहती हूं. सबसे ज़रूरी है कि बल्लेबाज़ी जारी रखूं और खेल का मजा लेती रहूं. अच्छी बात यह है कि मैं गेंद को अच्छे से हिट कर पा रही हूं."

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