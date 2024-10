"सेल्फ़ी ले ले रे...", हार्दिक पंड्या ने जीता दिल, बाउंड्री लाइन पर खड़े बॉल-बॉय के साथ खिंचवाई फोटो, Video

Hardik Pandya kind hearted guy: हार्दिक पंड्या कितने बड़े दिलवाले हैं, इसका ताजा सबूत भारत औऱ बांग्लादेश के बीच तीसरे टी-20 मैच (IND vs BAN 3rd T20I) के दौरान देखने को मिला, जब उन्होंने बाउंड्री लाइन पर मौजूद बॉल-बॉय के साथ फोटो खिंचवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, बांग्लादेश की पारी के दौरान जब हार्दिक बाउंड्री लाइन के करीब खड़े थे तो वहां मौजूद बॉल-बॉय ने उनसे तस्वीर खिंचवाने का अनुरोध किया जिसपर भारतीय ऑलराउंडर ने हामी भरी और बॉल-बॉय के साथ सेल्फी लेकर उन दोनों लड़कों का दिल जीत लिया. फैन्स भी हार्दिक के इस व्यवहार से काफी खुश हैं और पंड्या की खूब तारीफ कर रहे हैं.

What a kind hearted guy he is❤️

Hardik Pandya took selfies with ball-boys in the ground🫡 pic.twitter.com/jQqOJ9mumz