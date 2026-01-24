टी20 वर्ल्ड कप में पांच गेंदबाजों के साथ खेलना चाहिए, कुलदीप, वरुण तो जरूर: टर्बनेटर भज्जी

रायपुर टी-20 मैच के दौरान पूर्व भारतीय गेंदबाज़ टर्बनेटर हरभजन सिंह ने कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्यकमार यादव और टीम मैनेजमेंट के सामने एक ऐसा पेशकश रखी है और ऐसा सुझाव दिया है कि टी-20 वर्ल्ड कप में उन्हें अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ सकती है. भज्जी ने कॉमेन्ट्री के दौरान कहा कि भारत को टी-20 वर्ल्ड कप में 5 गेंदबाज़ों के साथ खेलना चाहिए. उनन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बल्लेबाज़ आपको मैच जिताते हैं जबकि गेंदबाज़ टूर्नामेंट.

‘मैच में 5 गेंदबाज़ ज़रूरी'

भज्जी का मानना है कि किसी भी टी-20 मैच में टीम इंडिया को 5 गेंदबाज़ों के साथ जाना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि इन मैचों में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों को एक साथ खिलाना चाहिए, क्योंकि ये मैचविनर गेंदबाज़ हैं. उन्होंने कहा कि अगर मैच फंसा हो तो ये दोनों गेंदबाज़ मैच निकाल सकते हैं.

रायपुर टी-20 मैच, भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस मैच में दोनों गेंदबाज़ों ने कुल मिलाकर 70 रन खर्चे और तीन विकेट निकाल दिए. कुलदीप यादव ने 35 रन देकर 2 विकेट (4-0-35-2) लिए और वरुण चक्रवर्ती ने 35 रन देकर 1 विकेट (4-0-35-1) अपने नाम किया. वो भी तब जब कि विकेट सपाट है और गेंद गीली.

भज्जी ने कहाकि मैच में ओस हो या गेंद गीली हो तो तेज़ गेंदबाज़ भी सटीक गेंदबाज़ी नहीं कर सकता. लेकिन मैचविनर गेंदबाज़ (मसलन, बुमराह, अर्शदीप, हर्षित, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती) विकेट निकाल सकते हैं.

8 बल्लेबाज़ का पूरा नहीं होगा इस्तेमाल

भज्जी ने ये भी कहा कि 8वें नंबर के बैटर का इस्तेमाल करने पर आपके घातक गेंदबाज़ को जगह नहीं मिल पाती. दूसरे, वो ये भी मानते हैं कि 8वें नंबर के बैटर का इस्तेमाल भी कम ही होता है.

भज्जी का ये भी मानना है कि टॉप ऑर्डर बैटर्स पावर प्ले के पहले तीन ओवर में ऑल आउट अटैक जाने के बजाए थोड़ा सतर्क होकर बैटिंग करे या 1 विकेट गिर भी जाये तो बाकी के 4-5 बैटर्स 14-15 ओवर में पारी को संभाल सकते हैं.

भज्जी ये ज़ोर देकर कहते रहे कि बाइलैटरल या द्विपक्षीय सीरीज़ और वर्ल्ड कप को अप्रोच करते वक्त टीम की सोच अलग होना चाहिए.

उनके साथ बाक़ी कॉमेन्टेटर्स भी याद दिलाते रहे कि बल्लेबाज़ मैच जिताते हैं जबकि गेंदबाज़ टूर्नामेंट, इसलिए टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को आपने टॉप 5 मैचविनर गेंदबाज़ों के साथ ही मैच खेलने चाहिए.

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह

यह भी पढ़ें- हर्षित राणा के विकेट ने भज्जी को क्यों दिलाई सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग की याद?