हर्षित राणा के विकेट ने भज्जी को क्यों दिलाई सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग की याद?

थोड़े ही दिनों पहले टीम इंडिया के प्सर हर्षित राणा भारतीय टीम में शायद सबसे ज़्यादा ट्रोल किये जाने वाले खिलाड़ी थे. लेकिन टी-20 वर्ल्ड कप से पहले उनका जलवा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ दूसरे टी-20 मैच में हर्षित राणा ने ही सेंध लगाई और कॉमेन्टेटर्स से लेकर सोशल मीडिया पर उनके फ़ैन्स की बाढ़ आ गई लगती है. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और हरभजन सिंह ने तो हर्षित की तारीफों के पुल बांध दिये.

हर्षित ने दिलाई सचिन और पॉन्टिंग की याद

हर्षित राणा ने टीम इंडिया के लिए तब स्ट्राइक किया जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जी रही थी. किवी टीम 3 ओवर में ही 40 का आंकड़ा पार कर चुकी थी. अर्शदीप ने अपने पहले दो ओवर में 36 रन खर्च कर चुके थे. जबकि, हर्षित ने अपने पहले ओवर में 7 रन खर्चे थे और टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी. हर्षित राणा ने अपनी स्लोवर डालकर डेवॉन कॉनवे को चतुराई से फांस लिया. नागपुर में 0 पर आउट हुए कॉनवे इस बार रायपुर में 9 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए.

कॉनवे चौथी बार हर्षित का शिकार बने और हरभजन सिंह ने कॉमेन्ट्री करते हुए कहा, “ऐसा कई बार हो जाता है कि कोई गेंदबाज़ लगातार बैटर के दिमाग में अटक जाता है और वो लगातार विकेट हासिल करने लगता है. मैंने ऐसे ही कई बार रिकी पॉन्टिंग को कई बार आउट किया था. हालांकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी थी. उसी तरह सचिन तेंदुलकर को डियॉन नैश (न्यूज़ीलैंड) और फ़ैनि डिविलियर्स (दक्षिण अफ़्रीका) ने कई बार आउट किया था. ऐसा कई बार मुमकिन हो जाता है.”

कॉनवे चौथी बार बने हर्षित का शिकार

हर्षित ने डेवॉन कॉनवे को पहले तीनों वनडे में आउट किया और अब दूसरे टी-20 में भी उन्हें अपना शिकार बना लिया. पहले टी-20 में कॉनवे शून्य के स्कोर के साथ लौटे थे जब अर्शदीप ने उन्हें पैवेलियन भेजा था.

अंतर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में एक ही खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड अफ़ग़ानिस्तान के टॉप क्लास स्पिनर राशिद ख़ान के नाम है. राशिद ख़ान ने ज़िंबाब्वे के राएन बर्ल को 7 बार आट किया है. राशिद ख़ान ने आयरलैंड के टॉर्कन टकर को भी 6 बार आउट किया है.

इसी कड़ी में बांग्लादेश के शोरिफुल इस्लाम, दुष्मांता चमीरा और हार्दिक पांड्या के भी नाम आते हैं जिन्होंने एक ही बैटर को 6-6 बार शिकार बनाये हैं. इस लिस्ट में कई ऐसे गेंदबाज़ भी हैं जिन्होंने 5-5 बार एक ही बैटर को शिकार बनाया है. हर्षित इस लिस्ट में डेवॉन कॉनवे के शिकार के साथ ऊपर चढ़ते जा रहे हैं.

कितनी बार गेंदबाज़ बैटर का शिकार

7बार राशिद ख़ान (AFG) राएन बर्ल (ZIM)

6 बार राशिद ख़ान (AFG) लॉर्कन टकर (IRE)

6 बार शोरिफुल इस्लाम(BAN) फिन एलन (NZ)

6 बार दुष्मांता चमीरा (SL) रोहित शर्मा (IND)

6 बार हार्दिक पांड्या (IND) डेविड मिलर (SA)

4 बार हर्षित राणा (IND) डेवॉन कॉनवे (NZ)