सागर शहर की पॉश एमआईजी कॉलोनी में दिनदहाड़े तीन बदमाश चाकू और देशी कट्टा दिखाकर तीन लाख रुपये से ज्यादा नकदी और सोने-चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए. महिला ने घर का ताला टूटा देखा तो हड़कंप मच गया.

दिनदहाड़े तीन लाख रुपये की लूट! चाकू और कट्टा दिखाकर सबके सामने फरार हुए बदमाश

Sagar Daylight Robbery: मध्य प्रदेश के सागर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पॉश एमआईजी कॉलोनी में दिनदहाड़े लूट की वारदात ने लोगों में दहशत फैला दी. तीन बदमाश एक घर में घुसे और चाकू व देशी कट्टा दिखाकर तीन लाख रुपये से अधिक नकदी और सोने-चांदी के जेवरात लूट ले गए. घर लौटी महिला ने ताला टूटा देखा तो हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज जब्त कर लिए हैं और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

वारदात दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है. एमआईजी कॉलोनी, सिविल लाइन थाना क्षेत्र शहर की प्रतिष्ठित कॉलोनियों में माना जाता है, जहां प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिष्ठित लोग रहते हैं. यहीं पर ये वारदात हुई. 

घर में कैसे घुसे बदमाश?

जानकारी के अनुसार, घर की निवासी कल्पना रावत अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गई थीं. लौटते समय उन्होंने घर के बाहर एक बाइक सवार को खड़ा देखा. जैसे ही वे अंदर पहुंचीं, तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला. तभी दो बदमाश घर के भीतर से बाहर निकले.

धमकी देकर भागे आरोपी

महिला के बेटे ने एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने चाकू और देशी कट्टा दिखाकर हमला करने की धमकी दी. इसके बाद तीनों बदमाश बाइक से फरार हो गए. पूरी वारदात दिनदहाड़े हुई, जिससे आसपास के लोगों में खौफ फैल गया. पीड़िता के मुताबिक, बदमाश घर से तीन लाख रुपये से अधिक नकदी और सोने-चांदी के जेवरात लेकर भाग गए. सामान और अलमारी की तलाशी के निशान घर के अंदर स्पष्ट दिखे.

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम को बुलाकर घर का साइंटिफिक निरीक्षण किया गया. पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज जब्त किए हैं और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

संवेदनशील इलाका, बढ़ी चिंता

एमआईजी कॉलोनी शहर की पॉश और संवेदनशील कॉलोनियों में गिनी जाती है. जिस घर में घटना हुई उसके नजदीक ही शहडोल डीआईजी सविता सोहाने का निवास भी बताया जा रहा है. ऐसे क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

