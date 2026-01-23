विज्ञापन
VIDEO: एंबुलेंस में शादी करने पहुंचा दूल्हा! नजारा देख हर कोई हैरान, दोस्तों-परिजनों ने बताई वजह

एमपी के देवास में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सामूहिक सम्मेलन में अनोखा नजारा देखने को मिला, जब दूल्हा जुबैर खान अपनी शादी के लिए एंबुलेंस में पहुंचा. कुछ दिन पहले हुए एक्सीडेंट में उनके पैर में गंभीर चोट आई थी और वे चल नहीं पा रहे थे.

Ambulance Groom Viral Video: एमपी के देवास में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. सीहोर जिले के इच्छावर से आए दूल्हे जुबैर खान अपनी शादी के लिए एंबुलेंस में पहुंचे. दरअसल, कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके पैर में गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण वे चल नहीं पा रहे थे. बावजूद इसके, परिवार और दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्हें एंबुलेंस में बैठाकर सम्मेलन स्थल लाया गया और उनका निकाह संपन्न कराया गया.

सामूहिक विवाह में अनोखा पल

देवास की कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन में जब एंबुलेंस पहुंची, तो लोग पहले तो चौंक गए. थोड़ी ही देर में स्पष्ट हुआ कि एंबुलेंस में बैठा युवक दूल्हा है, जो अपनी शादी के लिए पहुंचा है. देखते ही देखते यह घटना पूरे सम्मेलन का सबसे भावुक और यादगार पल बन गई.

क्यों एंबुलेंस में आना पड़ा?

दूल्हे जुबैर खान का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था. चोट इतनी गहरी थी कि वे खड़े तक नहीं हो पा रहे थे. इसी बीच उनके निकाह की तारीख तय थी. परिवार और दोस्तों ने यह तय किया कि तारीख बदले बिना ही, उन्हें एंबुलेंस से समारोह स्थल तक लाया जाए, ताकि निकाह समय पर हो सके.

दोस्तों और परिजनों का साथ

जुबैर के साथ उनके दोस्तों और परिजनों ने पूरा सहयोग दिया. वे एंबुलेंस में उन्हें लेकर सम्मेलन स्थल पहुंचे, निकाह की पूरी रस्में संपन्न कराईं और हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे. इस जज़्बे ने वहां मौजूद लोगों को भी प्रेरित किया.

भीड़ हुई भावुक, बधाइयों की बरसात

शुरू में लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन जैसे ही वजह पता चली, हर कोई दूल्हे की हिम्मत और परिवार के सहयोग की सराहना करने लगा. मंच से लेकर पंडाल तक, बधाइयों का सिलसिला चलता रहा. कई लोग इसे हौसले और जिम्मेदारी की मिसाल बताते नजर आए. एंबुलेंस से आने के बावजूद, सारी रस्में सलीके से और समय पर पूरी हुईं. जुबैर का निकाह शांति और सादगी से संपन्न हुआ. आयोजन समिति ने भी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर मदद का हाथ बढ़ाया. यह दिन उनके और परिवार के लिए हमेशा यादगार रहेगा.

