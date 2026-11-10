CSK में इस भारतीय स्टार को लाने की चर्चा के बीच हनुमा विहारी की चेतावनी, बोले- बड़ा नुकसा होगा

हाल के दिनों में भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल का नाम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ जोड़ा जा रहा है. IPL 2027 की ट्रेड विंडो अभी भी खुली है, जिससे इन अटकलों को और हवा मिल गई है. बाएं हाथ से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने वाले अक्षर ने पिछले आठ सीजन दिल्ली कैपिटल्स (DC) के साथ बिताए हैं. हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन भारत के अनुभवी क्रिकेटर हनुमा विहारी ने अक्षर को हासिल करने की कोशिश कर रही CSK को एक चेतावनी दी है. विहारी ने खास तौर पर एक ऐसे खिलाड़ी का जिक्र किया, जिसे CSK को दिल्ली कैपिटल्स के साथ संभावित ट्रेड के दौरान किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहिए.

'स्पोर्ट्सकीडा' के अनुसार, अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान विहारी ने कहा, "अक्षर पटेल CSK के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं. पिछले साल टीम को नंबर 6 और नंबर 7 पर एक भरोसेमंद खिलाड़ी की कमी महसूस हुई थी. उन्हें एक बाएं हाथ के स्पिनर की भी जरूरत है. प्रशांत वीर का प्रदर्शन भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा था."

विहारी का मानना है कि CSK को अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि ट्रेड में डेवाल्ड ब्रेविस को शामिल किया जाता है, तो वह भी टीम के लिए एक बड़ा फैसला होगा. गौरतलब है कि CSK ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में नूर अहमद को 10 करोड़ रुपये में खरीदा था.

विहारी ने कहा, "नूर अहमद को जाने देना एक खराब ट्रेड साबित होगा. अगर वे ब्रेविस को भी जाने देते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा फैसला होगा. हालांकि, शायद इसी वजह से उन्होंने उस भूमिका के लिए लियाम लिविंगस्टोन को टीम में शामिल किया है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर वे अक्षर को अपनी टीम में लाना चाहते हैं, तो उन्हें शायद ब्रेविस को छोड़ना पड़ सकता है. अक्षर के आने से टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत होंगी. लियाम लिविंगस्टोन भी कुछ ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं. चेपॉक जैसी पिच पर नूर अहमद और अक्षर पटेल की जोड़ी बेहद प्रभावी साबित हो सकती है."

अक्षर पटेल फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं. उन्होंने IPL 2025 से पहले यह जिम्मेदारी संभाली थी. हालांकि, पिछले दो सत्रों में वह टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में सफल नहीं रहे हैं. व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिहाज से भी IPL 2026 का सीजन अक्षर के लिए निराशाजनक रहा था.

अब दिल्ली कैपिटल्स में नए प्रबंधन के आगमन के बाद स्थिति दिलचस्प हो गई है. सौरव गांगुली टीम के मुख्य कोच हैं, जबकि युवराज सिंह सहायक कोच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. ऐसे में 16 दिसंबर को होने वाले IPL 2027 ऑक्शन से पहले फ्रेंचाइजी क्या रणनीति अपनाती है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.