धरती का तापमान 3 डिग्री बढ़ा तो दुनिया को होगा 12.5 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान, UN की चेतावनी

जलवायु परिवर्तन का असर अब सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान होने का खतरा है. संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) ने अपनी ताजा वर्ल्ड रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अगर दुनिया का औसत तापमान प्री-इंडस्ट्रियल लेवल से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी को करीब 12.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है. यह नुकसान दुनिया की कुल जीडीपी के लगभग 10 फीसदी के बराबर होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया पहले से ही आर्थिक जोखिमों का सामना कर रही है. अगर तापमान में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले सालों में स्थिति और गंभीर हो सकती है.

1.5 डिग्री की सीमा पार करने की राह पर दुनिया

UNCTAD के अनुसार, दुनिया पेरिस जलवायु समझौते के तहत तय 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को पार करने की दिशा में बढ़ रही है. साल 2025 में दुनिया का औसत तापमान प्री-इंडस्ट्रियल दौर के मुकाबले करीब 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा. रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 से 2025 के बीच दुनिया ने अब तक के सबसे गर्म 11 साल देखे हैं. तापमान में लगातार बढ़ोतरी से खेती, कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ सकता है.

गरीब देशों को सबसे ज्यादा नुकसान का खतरा

जलवायु परिवर्तन का असर सभी देशों पर एक जैसा नहीं होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित गरीब देशों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है. इन देशों में तापमान 3 डिग्री बढ़ने की स्थिति में GDP को 17 फीसदी तक का नुकसान हो सकता है. रिपोर्ट में एक और गंभीर अनुमान दिया गया है. अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज्यादा बना रहता है, तो साल 2100 तक ग्लोबल GDP में करीब 40 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है.

सौर और पवन ऊर्जा से बढ़ रहीं व्यापार की संभावनाएं

UNCTAD ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच व्यापार सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में सौर और पवन ऊर्जा से जुड़ी वैल्यू चेन का ग्लोबल एक्सपोर्ट निर्यात 1.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा रहा. इससे पता चलता है कि स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े उद्योगों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स में जलवायु परिवर्तन से जुड़े नियमों को जगह मिल रही है. 2016 से 2021 के बीच हुए आधे से ज्यादा ट्रेड एग्रीमेंट्स में ऐसे प्रोविजन शामिल थे. हालांकि, इन नियमों को लागू करने की दिशा में अभी काफी काम बाकी है. UNCTAD के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों को नई तकनीक, निवेश, सेवाओं और जरूरी जानकारी तक आसान पहुंच उपलब्ध करानी होगी. इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड सहयोग को मजबूत करना जरूरी है.