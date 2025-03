जिसने आईपीएल के लिए छोड़ा पीएसएल, उसकी जगह पेशावर जाल्मी ने किसपर जताया भरोसा? नाम आया सामने

Peshawar Zalmi Sign South Africa All Rounder George Linde: पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजी पेशावर जाल्मी ने आगामी सीजन के लिए कॉर्बिन बॉश के रिप्लेसमेंट के रूप में जॉर्ज लिंडे को साइन किया है. बॉश की तरह ही 33 वर्षीय लिंडे भी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की तरफ से बतौर ऑलराउंडर शिरकत करते हैं. उन्होंने अपने देश के लिए अबतक तीन टेस्ट, दो वनडे और 16 टी20 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की छह पारियों में 22.5 की औसत से 135, वनडे की दो पारियों में 27 की औसत से 27 और टी20 की 12 पारियों में 14.45 की औसत से 109 रन निकले हैं.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने टेस्ट की पांच पारियों में 28.0 की औसत से नौ, वनडे की दो पारियों में 24.0 की औसत से तीन एवं टी20 की 16 पारियों में 19.45 की औसत से 20 विकेट चटकाए हैं.

