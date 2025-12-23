W,W,W,W,W, वर्ल्ड रिकॉर्ड, Gede Priandana ने एक ओवर में 5 विकेट लेकर पूरी दुनिया को चौंकाया

Gede Priandana Becomes First To Pick 5 Wickets In An Over In T20I: इंडोनेशिया के तेज गेंदबाज गेडे प्रियंदना (Gede Priandana) ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मैच के एक ओवर में पांच विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. 28 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने यह बड़ी उपलब्धि कंबोडिया के खिलाफ हासिल की है. इंडोनेशिया और कंबोडिया के बीच खेले जा रहे टी20 इंटरनेशनल सीरीज का एक मुकाबला मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को बाली में खेला गया. जहां प्रियंदना ने एक ओवर में एक-एक कर पांच विकेट चटकाते हुए यह बड़ी उपलब्धि हासिल की. वह दुनिया के पहले पुरुष या महिला गेंदबाज हैं. जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक ओवर में पांच विकेट चटकाए हैं.

मैच के दौरान इंडोनेशिया का रहा दबदबा

मैच के दौरान हमेशा इंडोनेशियाई टीम का दबदबा रहा. मगर कंबोडियाई टीम के पास भी वापसी करने का मौका था. मगर वह कुछ हैरतअंगेज कारनामा करने में नाकामयाब रही. इंडोनेशियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए थे. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए कंबोडिया की टीम ने एक समय पर 5 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिए थे. यहां से मैच का परिणाम किसी भी दिशा में घूम सकता था. मगर प्रियंदना के आगे कंबोडियाई टीम पार नहीं पा सकी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

🚨Indonesia's Gede Priandana becomes first to pick five wickets in an over in T20ls pic.twitter.com/llDSEhgXbV — SportoGraphy (@ajangid346) December 23, 2025

प्रियंदना ने इस तरह से एक ओवर में चटकाए 5 विकेट

प्रियंदना ने अपने पहले ओवर की शुरूआती तीन गेंदों पर शाह अबरार हुसैन, निर्मलजीत सिंह और चंथोउन रथनक को आउट करते हुए हैट्रिक पूरी की. इसके बाद चौथी गेंद डॉट रही. इसके बाद उन्होंने मोंगदारा सोक और पेल वेन्नक को भी आउट करते हुए पवेलियन को रास्ता दिखा दिया. इस तरह वह एक ओवर में पांच विकेट हासिल करने में कामयाब रहे.

कंबोडिया को 60 रन से मिली हार

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो इंडोनेशिया की टीम को इस मुकाबले में 60 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली. गेंदबाजी में हिट रहने से पहले प्रियंदना ने बल्लेबाजी में पारी का आगाज करते हुए 11 गेंदों में 6 रन बनाए थे.

