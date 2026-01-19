विज्ञापन
IND vs NZ: हार के बाद हर्षित राणा को विराट कोहली देते दिखे बल्लेबाजी टिप्स, गौतम गंभीर चुपचाप देखते रहे, Video Viral

Gautam Gambhir viral video: तीसरे वनडे में कीवी टीम ने भारत को 41 रन से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया, न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने शतकीय पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

Gautam Gambhir With Virat Kohli: कोहली को देखते रहे गंभीर

Gautam Gambhir vs Virat Kohli : भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा, भारत को 41 रन से हार मिली, इस मैच में भले हीभारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा लेकिन विराट कोहली ने शतकीय पारी खेलकर फैन्स का दिल जीत लिया. कोहली ने 108 गेंद पर 124 रन की पारी खेली और टीम को आखिरी समय तक जीत दिलाने की कोशिश की लेकिन कोहली के आउट होते ही मैच खत्म हो गया. बता दें कि एक ओऱ जहां कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का दिल जीता तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने मैच के बाद कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है. 

कोहली देते दिखे बल्लेबाजी टिप्स, गंभीर देखते रहे

दरअसलस, मैच के बाद कोहली, टीम के साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी को बल्लेबाजी के टिप्स देते नजर आए. वहीं, पास में कोहली के पीछे कोच गौतम गंभीर थे जो निराशा भाव से देख रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. गंभीर, कोहली को बस देखे जा रहे थे. 

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 337 रन बनाए जिसके बाद भारतीय टीम 296 रन ही बना सकी. कीवी टीम की ओर से डेरिल मिचेल ने 137 रन और ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन बनाए. जिसके दम पर कीवी टीम 337 रन बना पाने में  सफल रही. दूसरी ओर भारत की ओऱ से विराट ने 124 रन बनाए लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.  

