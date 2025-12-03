विज्ञापन
IND vs SA, 2nd ODI: विराट कोहली की पारी को देखकर गौतम गंभीर ने ऐसे मनाया जश्न, रिएक्शन हो गया वायरल

Gautam Gambhir react on Virat Kohli: दूसरे वनडे मैच में एक बार फिर विराट कोहली ने शानदार पारी खेलकर फैन्स का दिल जीत लिया. कोहली की पारी को देखकर गौतम गंभीर ने जिस अ्ंदाज में रिएक्ट किया है, वह रिएक्शन वायरल हो गया है.

IND vs SA, 2nd ODI: विराट कोहली की पारी को देखकर गौतम गंभीर ने ऐसे मनाया जश्न, रिएक्शन हो गया वायरल
Gautam Gambhir vs Virat Kohli: गंभीर का रिएक्शन वायरल
  • विराट कोहली ने रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 47 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फैन्स का दिल जीता
  • कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में 15 बार 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं
  • विराट कोहली ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा वनडे 50 स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया
IND vs SA, 2nd ODI : विराट कोहली ने रायपुर वनडे में भी धमाकेदार पारी खेलकर फैन्स का दिल जीत लिया. कोहली ने 47 गेंद पर अर्धशतक जमाया और जैसे ही कोहली ने अर्धशतक जमाया तो कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन वायरल हो गया. विराट कोहली के अर्धशतक पर गौतम गंभीर ताली बजाते हुए नजर आए जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. बता दें कि विराट कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली क यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15वां 50+ स्कोर है. ऐसा कर कोहली ने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया है. राहुल द्रविड़ ने 36 पारी में 14 बार  50+ स्कोर वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ करने में सफल रहे थे. (Gautam Gambhir reaction viral)

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए सबसे ज़्यादा ODI 50+ स्कोर

15* - विराट कोहली (31पारी)
14 - राहुल द्रविड़ (36 पारी)
13 - सचिन तेंदुलकर (57 पारी)
11 - सौरव गांगुली (29 पारी)
9 - शिखर धवन (23 पारी)

दूसरे वनडे मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच 17 रन से जीता था. पहले मैच में कोहली ने 135 रन की पारी खेली थी. वहीं, दूसरे वनडे मैच में भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं, दूसरी ओर कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेलकर फैन्स का दिल जीत लिया है. 

भारत की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

 साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एंगिडी

