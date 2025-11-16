IND vs SA: गौतम गंभीर ने पिच विवाद पर तोड़ी चुप्पी, भारत की हार की वजह क्या है? कोच ने दिया सीधा जवाब

Gauatm Gambhir on India's Defeat at Eden Gardens: भारत को साउथ अफ्रीका ने 30 रन से पहले टेस्ट मैच में हरा दिया. पहले टेस्ट में मिली हार के बाद गौतम गंभीर निराश हैं. गंभीर ने हार के बारे में बात की और पिच को इसका जिम्मेदार नहीं बताया है. गंभीर ने माना है कि मेंटली और स्किल के तौर पर बेहतर होने की जरूरत है. गौतम गंभीर ने कहा, "यही वो पिच थी जिसकी हमने मांग की थी और हमें वैसी ही पिच मिली. आपको स्पिन खेलना आना चाहिए. ज़्यादातर विकेट तेज़ गेंदबाज़ों ने लिए हैं इसलिए पिच को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है.

पिच को लेकर गंभीर ने कहा, "हमने ऐसी ही पिच की मांग क्यूरेटर से की थी. यदि आप अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो यही हाल होगा. हमें पता था कि गिल नहीं हैं. हम पार्टनरशिप बना पाते तो हम मैच जीत सकते थे. वाशिंगटन और जड्डू ने अच्छी बल्लेबाजी थी. एक दो और पार्टनरशिप होते हैं हम मैच में होते"

टीम इंडिया की हार पर बोले गौतम गंभीर

गंभीर ने प्रेस से बात करते हुए कहा, "देखिए पहली बात ये है कि आप बतौर टीम जीतते हैं. और हारते हैं. यह एक टीम गेम हैं. किसी गेंदबाज ने या फिर बल्लेबाज मैच नहीं हराया है. हम बल्लेबाज के चलते नहीं हारे हैं. हम एक टीम के तौर पर हारे हैं. क्या हम स्पिन के खिलाफ अच्छा खेल पाएंगे. यदि हमें घर में ऐसी स्थिति मलती है तो क्या हम अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे. बल्लेबाजी ने अपना 100 फीसदी दिया लेकिन हमें बेहतर होना होगा. ऐसी स्थिति के लिए हमें मेंटली और स्किल के तौर पर अपना 100 फीसदी देना होगा. टेस्ट क्रिकेट मेंटली और स्किल के तौर पर अपनी हमेशा परीक्षा लेता है. हम आज बतौर टीम फेल हुए हैं".

इस पिच पर बल्लेबाजों को अच्छा डिफेंस करना चाहिए था

गंभीर ने अपनी बात आगे ले जाते हुए सीधे तौर पर कहा कि, पिच पर बल्लेबाजी करना मुश्किल नहीं था. जिस बल्लेबाजों ने अच्छा डिफेंस किया, उन सभी ने रन बनाए. ऐसी पिच पर आपको मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है जो इस टेस्ट मैच में हमारे बल्लेबाजों के पास नहीं था.

भारतीय टीम चौथी पारी में 93 रनों पर ढेर हो गई, किसी भी टेस्ट मैच की चौथी पारी में भारत का तीसरा सबसे कम टीम स्कोर. अंतिम पारी से पहले ही, पिच अपनी असमान उछाल और तेज़ टर्न के कारण आलोचनाओं के घेरे में आ गई थी. मैच के दौरान, बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि बोर्ड ने पिच के संबंध में भारतीय टीम की मांगों को पूरा किया है.