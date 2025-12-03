विज्ञापन
IND vs SA: 'ऐसा महसूस कराया जाता कि वे ट्रायल पर हैं', कोहली-रोहित के सपोर्ट में पूर्व दिग्गज, गंभीर-अगरकर पर भड़के

गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को सलाह दी गई है कि वे रोहित शर्मा और विराट कोहली से क्या चाहते हैं, इस बारे में साफ-साफ बताएं.

  • दीप दासगुप्ता ने हेड कोच गौतम गंभीर और चयन समिति को सीनियर खिलाड़ियों से पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी
  • रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों से टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हुआ है
  • दासगुप्ता ने टीम मैनेजमेंट, कोच और चयनकर्ताओं को सीनियर खिलाड़ियों के साथ मिलकर योजना बनाने का आग्रह किया
Deep Dasgupta Angry on Gautam gambhir: भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज दीप दासगुप्ता ने हेड कोच गौतम गंभीर और चयन समिति के चेयरमैन अजीत अगरकर को एक सलाह दी,उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट के खास सदस्यों को सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ बातचीत में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उन्हें खेल के इन दो दिग्गजों के लिए अपना रुख साफ करना चाहिए. पिछले दो महीनों से, रोहित और विराट के भविष्य को लेकर अलग-अलग खबरें आ रही हैं, और इसलिए, ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है. 

इन खींचतान के बीच, दीप दासगुप्ता ने टीम के सीनियर खिलाड़ी, कोच और अजीत अगरकर को  एक साथ आने और 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक प्लान बनाने की अपील की है.  उन्होंने यह भी कहा कि दोनों खिलाड़ियों को हर सीरीज़ में ऐसा महसूस नहीं कराया जाा कि वे ट्रायल पर हैं. 

दासगुप्ता ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताया, “आप हर सीरीज़ में एक जैसी बातचीत के साथ नहीं जा सकते. उनके साथ बैठकर सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत है. टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को साफ़-साफ़ बताना होगा कि वे कोहली और रोहित से क्या उम्मीद करते हैं.”

दासगुप्ता ने आगे कहा, "इसी तरह, रोहित और कोहली भी इस बारे में एक आइडिया देते हैं कि वे 2027 में वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारी कैसे प्लान करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि ड्रेसिंग रूम एक मज़ेदार और शांति वाली जगह हो.”

बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं और लगातार रन बना रहे  हैं. रांची वनडे में विराट कोहली ने शानदार 135 रन की पारी खेली थी तो वहीं, रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए थे. दोनों की तूफानी पारी के दम पर भारतीय टीम ने 349 का स्कोर खड़ा किया था. कोहली को उनके शानदार खेल लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

