हमने केजरीवाल का घमंड तोड़ा, चांदनी महल सीट से जीत के बाद शोएब इकबाल का पूर्व दिल्ली सीएम पर निशाना

दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता शोएब इकबाल ने राज्य के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है.शोएब ने 9 नवंबर को आप से इस्तीफा दे दिया था. उनके पुत्र आले इकबार मटियामहल से आप के विधायक हैं. दरअसल, एमसीडी चुनाव में आप ने बिना शोएब के राय मशविरा के बिना चांदनी महल से मुदस्सिर कुरैशी को कैंडिडेट बनाया था. इसे से शोएब नाराज हो गए थे. बीजेपी ने यहां से सुनील शर्मा को कैंडिडेट बनाया था जबकि कांग्रेस ने कुंवर शहजाद को टिकट दिया था. शोएब ने AIFB के इमरान खान को समर्थन दिया और इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई.

इस जीत के बाद शोएब ने आप नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह गोपाल राय को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि सबको यहां मेरे पीछे छोड़ दिया था लेकिन शेर किसी से डरता नहीं है. शोएब ने कहा कि खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए थे लेकिन मेरा बेटा चांदनी महल से जीत गया था. शोएब ने कहा कि तभी से केजरीवाल मुझसे खुन्नस खाते थे. हमने केजरीवाल का घमंड तोड़ दिया है.

दिल्ली के एमसीडी चुनाव में दो सीटों पर सबकी नजर लगी हुई थी. पहली सीट थी शालीमार बाग. ये सीट सीएम रेखा गुप्ता के इस्तीफा के बाद खाली हुई थी. दूसरी सीट थी चांदनी महल जहां शोएब ने आप से विरोध करके इमरान खान को समर्थन दिया था. खास बात ये है कि शोएब के बेटे आप के विधायक हैं. इस सीट से इमरान ने आप के कैंडिडेट मुदस्सिर कुरैशी को हराकर जीत हासिल की है.

