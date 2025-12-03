8th Pay Commission: क्या जनवरी से बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जानिए 8वें वेतन आयोग पर अब तक की 10 लेटेस्ट अपडेट

8th Pay Commission Updates: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच इस समय सबसे ज्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग की चल रही है. वजह साफ है कि हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर कब बढ़ेगी सैलरी और कब मिलेगी नई पेंशन? इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह के दावे चल रहे हैं. कोई कह रहा है कि जनवरी से बढ़ी हुई सैलरी आ जाएगी, तो कोई कह रहा है कि महंगाई भत्ते बंद हो जाएंगे.
इसलिए हम आपको 8वें वेतन आयोग से जुड़े अब तक के 10 सबसे जरूरी अपडेट बताने जा रहे हैं, जो हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए काम की हैं. इससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी.
- सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने का समय लेगा. इसका मतलब यह है कि जनवरी 2026 में तुरंत बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी.मतलब ये कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही लागू होगी.
- रिपोर्ट्स के अनुसार वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा सकता है, लेकिन पैसा तुरंत अकाउंट में नहीं आएगा.कर्मचारियों को कुछ इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सभी बदलाव रिपोर्ट के बाद ही फाइनल होंगे.
- कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में DA और HRA बंद हो जाएंगे.सरकार ने खुद साफ किया है कि DA-HRA पहले की तरह मिलते रहेंगे.कर्मचारियों और पेंशनरों को परेशान होने की जरूरत नहीं है.
- कुछ लोगों का कहना है कि DA को बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा.लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) पहले की तरह ही हर 6 महीने में रिवाइज होंगे.
- 8वें वेतन आयोग का फायदा देशभर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को मिलेगा.सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी होगी.
- फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला होता है जिससे पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है.7वें आयोग में यह 2.57 था.अभी माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.86 या इससे ज्यादा हो सकता है.इससे सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी आएगी.
- 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले ट्रेंड्स देखें तो सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है.इसके साथ DA/DR भी बढ़े हुए बेसिक पर लागू होगा.
- DA और DR के फॉर्मूले की बात करें तो DA और DR दोनों की दरें AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में रिवाइज की जाती हैं.8वें आयोग के बाद भी यह प्रोसेस जारी रहेगा.अच्छी बात यह है कि DA और DR की दरें बराबर होती हैं, इसीलिए पेंशनरों को भी पूरा फायदा मिलता है.
- पेंशनर यूनियनों की यह चिंता थी कि DR को बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाएगा.लेकिन सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि पेंशन में DR को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.इसलिए पेंशन पहले की तरह बढ़ती रहेगी.
- जब नई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगी,तो रिपोर्ट आने से लेकर लागू होने तक के महीनों का एरियर भी मिलेगा.यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को एक बार में बड़ी रकम मिल सकती है.
इस तरह 8वां वेतन आयोग लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आने वाला है.नई सैलरी, बढ़ा हुआ DA-DR, और पेंशन में मोटी बढ़ोतरी ...हालांकि,सब कुछ रिपोर्ट आने के बाद तय होगा.फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि DA, HRA और DR बंद नहीं होंगे,और सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा हर किसी को मिलेगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं