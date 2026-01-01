शुभमन गिल से लेकर टेम्बा बावुमा तक, ये हैं साल 2025 के टॉप 10 पुरुष क्रिकेटर

Top 10 Men's Cricketers of 2025: 2025 के कैलेंडर वर्ष में क्रिकेट की दुनिया में कई यादगार प्रदर्शन देखने को मिले, जिसमें युवा, उभरते सितारे और अनुभवी खिलाड़ी दोनों शामिल थे. कुछ बड़े नामों की विरासत पक्की हो गई क्योंकि कुछ मुश्किल काम/खिताब हासिल किए गए, जबकि कुछ युवा उभरते टैलेंट ने अगली पीढ़ी के मशालची के रूप में अपनी कहानी लिखना शुरू किया, जो अपने देशवासियों की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठा सकते हैं और क्रिकेट को न केवल एक खेल के रूप में, बल्कि एक पैसा कमाने वाले, सुपरस्टार बनाने वाले और ग्लैमरस इंडस्ट्री के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा कि यह पिछले कुछ सालों में बन गया है.

साल के 10 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर

शुभमन गिल: पृथ्वी शॉ के डिप्टी के रूप में अपने अंडर-19 वर्ल्ड कप के दिनों से ही, शुभमन को महानता के लिए पहचाना गया था क्योंकि उनकी ठोस तकनीक और आकर्षक स्ट्रोकप्ले में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों की झलक थी. हालांकि गिल वनडे में अपनी फॉर्म को बनाए रखने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ शानदार प्रदर्शन के बावजूद वह टेस्ट क्रिकेट में अपनी धाक जमाने में नाकाम रहे थे.गिल ने इस साल वनडे में शानदार शुरुआत की, द्विपक्षीय सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत के लिए ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले अभियान में 188 रन बनाए, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ एक शतक भी शामिल था.

हालांकि, यह इंग्लैंड का उनका पहला पूरा टेस्ट दौरा था, जिसमें सीनियर दिग्गज रोहित शर्मा, विराट और रविचंद्रन अश्विन उनके गाइड के तौर पर नहीं थे, गिल, जो अब एक युवा टेस्ट कप्तान हैं, ने दुनिया को दिखाया कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का 'प्रिंस' और विराट का उत्तराधिकारी क्यों माना जाता है.

इस लंबे कद के दाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक ही सीरीज में ऐसे रिकॉर्ड तोड़े जो 'क्रिकेट के इतिहास' की किसी भी किताब में एक पूरा चैप्टर बन सकते हैं, उन्होंने पांच मैचों में 75.40 की औसत से 754 रन बनाए, जिसमें चार शतक और 269 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल था.

इनके द्वारा तोड़े गए कुछ सबसे बड़े रिकॉर्ड में शामिल

विजय हजारे, सुनील गावस्कर और विराट के बाद कप्तान के तौर पर पहली पारी में शतक लगाने वाले चौथे भारतीय. टेस्ट में किसी भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर, विराट के 254 के स्कोर को पीछे छोड़ा. *भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर टेस्ट पारी में 250 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय, जिन्होंने सिडनी (2004) में सचिन की आइकॉनिक 241* रन की पारी को पीछे छोड़ दिया.

SENA परिस्थितियों में दोहरा शतक बनाने वाले पहले एशियाई कप्तान

एक टेस्ट मैच में दूसरा सबसे ज़्यादा कुल स्कोर (बर्मिंघम में 269 और 161, कुल 430 रन), इंग्लैंड के दिग्गज ग्राहम गूच के 456 रन (1990 में लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ 333 और 123 रन) के बाद. गावस्कर और डॉन ब्रैडमैन के अलावा एक सीरीज़ में कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक. विराट के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बनाए गए 692 रनों को पीछे छोड़कर किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा SENA सीरीज़ में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन. एक सीरीज़ में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज़्यादा रन (1981 में वेस्टइंडीज के खिलाफ गावस्कर के 774 रनों के बाद).

एक सीरीज़ में कप्तान द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज़्यादा रन (1936/37 में इंग्लैंड के खिलाफ ब्रैडमैन के 810 रनों के बाद). एक सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ किसी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन. गिल ने साल का अंत पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया, उन्होंने 35 मैचों में 49.00 की औसत से 1,764 रन बनाए, जिसमें 42 पारियों में सात शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं.

टेस्ट में, उन्होंने नौ मैचों में 70.21 की औसत से 983 रन बनाए, जिसमें पांच शतक और एक अर्धशतक शामिल है. 11 वनडे में, उन्होंने 49.00 की औसत से 490 रन बनाए, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. T20I एकमात्र ऐसा फॉर्मेट था जिसमें उन्हें संघर्ष करना पड़ा, 15 पारियों में सिर्फ 291 रन बनाए और कोई अर्धशतक नहीं बनाया, औसत 24 से थोड़ा ज़्यादा रहा.

टेस्ट और वनडे में भारतीय कप्तानी मिलने से यह साल उनके लिए और भी खास हो गया. उन्होंने भारत को इंग्लैंड में एक कड़े मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ कराया, जो हाल के समय की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ में से एक थी. जैकब डफी: इस कीवी तेज़ गेंदबाज़ ने साल का अंत सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल विकेट लेकर किया है, उन्होंने 36 मैचों में 17.11 की औसत से 81 विकेट लिए, जिसमें चार बार चार विकेट और तीन बार पांच विकेट शामिल हैं.

उन्होंने एक साल में किसी कीवी गेंदबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट लेने का आइकन रिचर्ड हैडली का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने साल का अंत ICC रैंकिंग में दूसरे नंबर के T20I गेंदबाज़ के तौर पर भी किया और IPL नीलामी में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए दो करोड़ रुपये में एक ज़बरदस्त डील साबित हुए.

टेम्बा बावुमा: सोशल मीडिया ने उनकी छोटी हाइट के लिए बल्लेबाज का खूब मजाक उड़ाया होगा, लेकिन बावुमा ने सभी मीम्स, अपमान, मुश्किलों और अपने खिलाफ खड़ी स्टार-पावर को गलत साबित कर दिया, क्योंकि प्रोटियाज कप्तान ने इस साल दो बड़े इनाम जीते, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप गदा, लॉर्ड्स में एक पावरफुल ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर SA का पहला बड़ा वर्ल्ड टाइटल और रेनबो नेशन की भारत में पहली टेस्ट सीरीज़ जीत पक्की की, वह भी 2-0 से क्लीन स्वीप, 1999/2000 के बाद पहली बार.

हालांकि 15 मैचों में 44.62 की औसत से उनके 714 रन, जिसमें 17 पारियों में एक शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन बावुमा ने संकट को संभालने, जुझारू, पुराने साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी की तरह खेलने के लिए सही समय चुना, चाहे वह WTC फाइनल में चोटिल हैमस्ट्रिंग के बावजूद 282 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए कम स्कोर वाले मैच में उनकी 66 रनों की पारी हो या कोलकाता की मुश्किल पिच पर उनकी जुझारू 55* रनों की पारी, जो एक बड़ा अंतर साबित हुई, क्योंकि भारत अपने चोटिल कप्तान गिल के बिना मामूली 124 रनों का लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाया.

यह उनका अर्धशतक ही था जिसने प्रोटियाज को 120 रनों की बढ़त दिलाई, जब 100 रनों की बढ़त हासिल करना भी मुश्किल लग रहा था.

जो रूट: यह अनुभवी खिलाड़ी वनडे और टेस्ट में अपनी टीम के लिए उम्मीद की किरण बना रहा, भले ही इस फॉर्मेट में उनकी किस्मत ऊपर-नीचे होती रही, और साल के बड़े हिस्से में नेगेटिव रही. उन्होंने साल का अंत तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया, जिसमें 53.76 की औसत से 1,613 रन बनाए, जिसमें सात शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं.

टेस्ट में, उन्होंने साल का अंत ICC रैंकिंग में टॉप रैंक वाले बल्लेबाज के तौर पर किया और अब तक एशेज में औसत प्रदर्शन के बावजूद, उन्हें इस बात से तसल्ली मिल सकती है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया में उनके नाम एक टेस्ट शतक और एक जीत है. भारत के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में, उन्होंने पांच मैचों में 537 रन बनाकर इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए, जिसमें तीन शतक और दो अर्धशतक शामिल थे. सभी को हैरानी हुई कि रूट इस साल वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, उन्होंने 15 मैचों में 57.71 की औसत से 808 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल थे.

इनमें से 225 रन इंग्लैंड के ICC चैंपियंस ट्रॉफी अभियान में आए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था, जहां इस आइकन ने एक अस्थिर इंग्लिश टीम के लिए अकेले लड़ाई लड़ी. रूट को वनडे में अच्छा प्रदर्शन करते देखना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 2019 ICC क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट में ज़्यादा नहीं खेला था. उन्होंने पूर्व कप्तान इयोन मॉर्गन को पीछे छोड़कर वनडे में इंग्लैंड के सर्वकालिक शीर्ष रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए (186 मैचों में 7,330 रन).

शाई होप: जबकि वेस्टइंडीज इस साल ज़्यादातर समय अस्थिर रहा, जैसा कि सालों से होता आ रहा है, होप की निरंतरता ही एकमात्र स्थिर चीज़ थी. उन्होंने साल का अंत दूसरे सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में किया, उन्होंने 42 वनडे में 40.00 की औसत से 1,760 रन बनाए, जिसमें पांच शतक और नौ अर्धशतक उनके नाम थे.

उनकी टीम ने पुराने वेस्टइंडीज की लड़ाई, जोश, कभी हार न मानने वाली भावना और कैरेबियन के गौरवशाली दिनों की हिम्मत की झलक दिखाई, जिसका श्रेय दिल्ली में भारत के खिलाफ उनके 103 रन को जाता है, जिसने 270 रन के घाटे को 121 रन के लक्ष्य में बदल दिया जिसे वे बचाने की कोशिश कर सकते थे और क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 140 रन बनाए.

उन्होंने दोहरे शतक लगाने वाले जस्टिन ग्रीव्स के साथ 296 रन की साझेदारी की, जिससे WI 72/4 से लगभग 531 रन का पीछा करने के करीब पहुंच गया. दोनों टीमों ने 457/6 के स्कोर पर हाथ मिलाया. वह मौजूदा टेस्ट खेलने वाले हर देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने. अभिषेक शर्मा: IPL 2024 की चर्चा के बाद इंटरनेशनल लेवल पर बल्ले से 2024 में खराब प्रदर्शन के बाद, ऐसा लगा कि पंजाब का यह बाएं हाथ का बल्लेबाज उन कई IPL युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में सफल नहीं हो पाए.

लेकिन इसके बजाय, वह T20I में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए, यह एकमात्र फॉर्मेट है जो वह देश के लिए खेलते हैं. उन्होंने साल का अंत भारत के लिए टॉप T20I रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया, 21 मैचों और पारियों में 42.95 की औसत, 193 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 859 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं. T20I रैंकिंग में मौजूदा नंबर एक खिलाड़ी एशिया कप जीतने वाले अभियान में भी टॉप स्कोरर थे, उन्होंने सात मैचों में 44.85 की औसत, 200.00 के स्ट्राइक रेट और तीन अर्धशतकों के साथ 314 रन बनाए.

उन्होंने साल का अंत T20 में पांचवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया, 41 मैचों में 41.07 की औसत, 202 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट, तीन शतक और 40 पारियों में नौ अर्धशतकों के साथ 1,602 रन बनाए. इंग्लैंड के खिलाफ 135 और पंजाब किंग्स के खिलाफ शानदार 141* रन बनाकर, उन्होंने क्रमशः भारत के लिए सबसे ज़्यादा T20I स्कोर और IPL इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे अच्छा स्कोर बनाया. 108 छक्कों के साथ, वह एक कैलेंडर वर्ष में T20 में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय भी बन गए.

रचिन रवींद्र: न्यूजीलैंड के इस शानदार, ताबड़तोड़ लेफ्ट-हैंडर ने साल का अंत देश के टॉप रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया, उन्होंने 32 मैचों और पारियों में 49.35 की औसत से 1,382 रन बनाए, जिसमें चार शतक और छह अर्धशतक शामिल थे. 26 साल के यह खिलाड़ी कीवी टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट भी थे और चार मैचों में दो शतकों के साथ 263 रन बनाकर टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने. उन्होंने सिर्फ चार साल के इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC ODI इवेंट्स में एक कीवी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दिग्गज केन विलियमसन को पीछे छोड़ दिया, कुल पाँच!

उन्होंने टेस्ट में भी शानदार प्रदर्शन किया, पाँच टेस्ट और सात पारियों में 117.25 की औसत से 469 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक उनके नाम रहा. 150+ के स्ट्राइक रेट और 11 पारियों में दो अर्धशतकों के साथ, रचिन T20I में भी अपनी जगह बना रहे हैं और बहुत जल्द इस फॉर्मेट में उनका एक शानदार साल हो सकता है.

विराट कोहली: 2025 में विराट की पहली तस्वीर एक लाचार विराट की थी जो स्कॉट बोलैंड की ऑफ-स्टंप के बाहर की गेंद पर आउट हो गए और गाली देते हुए अपनी जांघ पर हाथ मारा, लेकिन इस अनुभवी बल्लेबाज ने CT2025 में शानदार वापसी की, पाँच पारियों में 218 रन बनाकर टॉप पाँच रन बनाने वालों में शामिल रहे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन शामिल थे, और दोनों में 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता.

राब फॉर्म के लंबे दौर के बाद टेस्ट से अचानक संन्यास लेने के बाद, विराट ने इसकी भरपाई कर दी क्योंकि IPL 2025 में उनके 657 रनों का अभियान (आठ अर्धशतकों के साथ तीसरे सबसे ज़्यादा रन) फ्रेंचाइजी के 18 साल के IPL खिताब के इंतजार को खत्म करने में अहम साबित हुआ, जिससे यह कहावत सच साबित हुई, "वफादारी ही रॉयल्टी है".

उनकी ODI वापसी थोड़ी डगमगाई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में लगातार दो बार शून्य पर आउट हुए, लेकिन अगले छह 50 ओवर के मैचों में, जिनमें से दो दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में थे, उन्होंने तीन शतक और तीन अर्धशतक बनाए, और उनका औसत 584 रन रहा. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का खिताब भी जीता, तीन मैचों में 151.00 की औसत से 302 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 117 से ज़्यादा और 12 छक्के लगाए, जो एक सीरीज में उनके सबसे ज़्यादा छक्के थे.

इस रन में लगातार दो शतक और एक अर्धशतक शामिल था. विराट ने साल का अंत वनडे में भारत के टॉप रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया, 13 मैचों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाए, जिसमें तीन शतक और चार अर्धशतक शामिल थे. विराट ने न सिर्फ दो ट्रॉफियां जीतीं, जिसमें एक वह भी शामिल थी जो उनसे 18 साल से दूर थी, बल्कि उन्होंने खेल के हर लेवल पर दबदबा बनाया, चाहे वह उनका विनम्र, जड़ों से जुड़ा VHT रन हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइजी क्रिकेट. जब भी उन्हें कम आंका गया, विराट ने अपने पसंदीदा हथियार से जवाब दिया और जब उनके वनडे-एक्सक्लूसिव स्टेटस के लिए ज़्यादा गेम टाइम की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मेहनत करके खुद को साबित किया.

मैट हेनरी: अब ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की गैरमौजूदगी में कीवी टीम के पेस अटैक के लीडर, हेनरी 27 मैचों में 16.87 की औसत से 65 विकेट लेकर तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ रहे, जिसमें तीन बार चार-चार विकेट और पांच-पांच विकेट शामिल हैं. CT 2025 के फाइनलिस्ट ने 16.42 की औसत से 10 विकेट लेकर, जिसमें एक बार पांच विकेट भी शामिल थे, टूर्नामेंट के बॉलिंग चार्ट में टॉप किया.

कुलदीप यादव: भारतीय स्पिनर ने जब भी मौका मिला, अच्छा प्रदर्शन किया. फॉर्मेट उनके लिए मायने नहीं रखता था. वह इस साल भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे, 25 मैचों में 20.48 की औसत से 60 विकेट लिए, जिसमें पांच बार चार-चार विकेट और एक बार पांच विकेट शामिल थे. CT 2025 में अपने सात कीमती विकेट और एशिया कप में 9.29 की औसत से 17 विकेट लेकर, जिसमें दो बार चार-चार विकेट शामिल थे, उन्होंने दोनों टूर्नामेंट में भारत के अजेय अभियान में बड़ी भूमिका निभाई.