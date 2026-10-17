'लोग निराश हैं, हमारे ऊपर बहुत दबाव है...' फखर जमान ने बताई पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी परेशानी

पाकिस्तान ने बीते कुछ समय में आईसीसी टूर्नामेंट में काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया है और टीम पर आईसीसी खिताब जीतने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान आखिरी बार 2022 के T20 विश्व कप में किसी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन मेलबर्न में उसे इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अनुभवी टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज फखर जमान ने माना है कि टीम पर प्रेशर है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान का लंबा इंतजार अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होने वाले 50 ओवर के विश्व कप में खत्म हो सकता है.

फखर ने शानिवार को मीडिया से कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच इस बात पर लंबी चर्चा हुई है कि वे 2017 के बाद से कोई ICC खिताब नहीं जीत पाए हैं. उन्होंने कहा,"एक टीम के तौर पर हमारे ऊपर आईसीसी ट्रॉफी जीतने का दबाव है, और हमने देश के लिए एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी जीतने के लंबे इंतजार को खत्म करने के बारे में काफी चर्चा की है." फखर ने कहा, "यह स्वाभाविक है कि लोग इस बात से निराश हैं कि पाकिस्तान लंबे समय से कोई आईसीसी खिताब नहीं जीत पाया है. हम यह भी जानते हैं कि जब हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो हमें बहुत प्यार और तारीफ मिलती है."

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आगे कहा,"जब आप अच्छा खेलते हैं, तो लोग आपको और ज्यादा प्यार देते हैं. जब आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो जाहिर है कि वे निराश होते हैं. चाहे सीनियर खिलाड़ी हों या जूनियर, हर खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलने और अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है." उन्होंने आगे कहा, "ट्रॉफी जीतने के बाद एक देश के तौर पर जो खुशी मिलती है, वह सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचने की खुशी से बिल्कुल अलग होती है."

इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ICC ट्रॉफी जीतने को लेकर काफी गंभीर हैं. उन्होंने कहा,"हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह विश्व कप ट्रॉफी को पाकिस्तान वापस लाने में हमारी मदद करेगा."

फखर ने बताया कि इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ होने वाली आगामी ट्राई-सीरीज इस दिशा में पहला कदम होगी, जिसमें पाकिस्तान सही टीम संयोजन (कॉम्बिनेशन) तलाशने की कोशिश करेगा. फखर ने कहा, "हमारा मकसद अभी से विश्व कप के लिए एक बेहतरीन टीम संयोजन तैयार करना है. अच्छी बात यह है कि हमारे ज्यादातर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलकर इस ट्राई-सीरीज में हिस्सा लेने जा रहे हैं." उन्होंने कहा,"जब आप फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के बाद 50 ओवर का क्रिकेट खेलते हैं, तो ढलना काफी आसान होता है, लेकिन T20 से ODI में जाना कभी भी आसान नहीं होता. यह अच्छी बात है कि सभी खिलाड़ी पूरे सीज़न से गुज़रे हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में हैं."

इस बीच, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के संघर्ष (जिसमें पाकिस्तान को 0-3 से हार मिली थी) को लेकर फ़खर ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं निकाली. उन्होंने कहा, "हमने अपनी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है, हालाँकि कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम कैमरे के सामने चर्चा नहीं कर सकते. काफी बातचीत हुई है, लेकिन रेड-बॉल और व्हाइट-बॉल क्रिकेट बहुत अलग-अलग होते हैं." फ़खर ने आगे कहा,"टीम में भी काफी बदलाव हुए हैं, इसलिए हम उम्मीद से भरे हैं और उत्साहित हैं. जिस तरह से हमारी तैयारियां चल रही हैं, उसे देखते हुए हमारे दिमाग में वर्ल्ड कप की बात भी चल रही है."

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