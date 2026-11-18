अगर आप भी इस समय अपने लिए एक नई Hyundai कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कंपनी के पास आपके लिए हर बजट और जरूरत के हिसाब से शानदार ऑप्शन्स मौजूद हैं. भारत में Hyundai की कारों की रेंज Grand i10 Nios से शुरू होकर कॉम्पैक्ट SUV Venue तक जाती है, जिनकी एक्स-शोरूम कीमत मात्र 5.59 लाख रुपये से शुरू होती है. ये गाड़ियां न केवल अपने लुक्स और प्रीमियम केबिन के लिए जानी जाती हैं, बल्कि इनका माइलेज और रीसेल वैल्यू भी भारतीय बाजार में काफी कमाल की है. पहली बार कार खरीदने वाले परिवारों से लेकर एडवेंचर और सेफ्टी पसंद करने वाले लोगों के लिए Hyundai की ये चार सबसे पॉपुलर कारें एक परफेक्ट पैकेज साबित होती हैं.

Hyundai Grand i10 Nios

इस लिस्ट में सबसे पहला और किफायती नाम Hyundai की सबसे सस्ती हैचबैक Hyundai Grand i10 Nios का है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 5,59,700 रुपये से शुरू होती है. इसका स्पोर्टी बाहरी डिजाइन और प्रीमियम डुअल-टोन इंटीरियर इसे एक बहुत ही शानदार ऑप्शन बनाते हैं. ये हैचबैक 8-इंच टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे बेहतरीन फीचर्स से लैस है.

इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 20.7 kmpl और CNG वर्जन में 27 km/kg तक का शानदार माइलेज देता है. शहर की ड्राइविंग को आसान बनाने के लिए इसमें 5-स्पीड मैनुअल के साथ स्मूथ AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है. केबिन के अंदर रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप और 260 लीटर का अच्छा बूट स्पेस दिया गया है. सेफ्टी के लिए इसमें ABS, EBD, हिल असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे छोटे परिवारों के लिए एक बहुत ही बजट-फ्रेंडली और सुरक्षित कार बनाते हैं.

Hyundai Exter

अगर आप कम बजट में एक मजबूत और मस्कुलर SUV का फील चाहते हैं, तो Hyundai Exter आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,80,600 रुपये रखी गई है. इस कॉम्पैक्ट माइक्रो-SUV का डिजाइन काफी बॉक्सी है, जिसमें आगे की तरफ H-shaped LED DRLs और रूफ रेल्स मिलती हैं. इसके केबिन को काफी एडवांस बनाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, डैशकैम और 8-इंच टचस्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

खास बात ये है कि कंपनी इसके सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलिटी कंट्रोल (ESC) स्टैंडर्ड तौर पर दे रही है. ये कार 1.2-लीटर इंजन के साथ आती है, जो पेट्रोल पर 19.4 kmpl और अपने ट्विन-सिलेंडर CNG सेटअप के साथ 27.1 km/kg तक का माइलेज देती है. इसका ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और 391 लीटर का बड़ा बूट स्पेस इसे खराब रास्तों और लंबे फैमिली ट्रिप्स के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल बनाता है. इसके अंदर सेमी-लेदर जैसी सीटें, पैडल शिफ्टर्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका रिफाइंड 4-सिलेंडर इंजन मैनुअल और AMT दोनों ही गियरबॉक्स के साथ बेहद स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है.

Hyundai i20

प्रीमियम और स्पोर्टी हैचबैक पसंद करने वालों के लिए Hyundai i20 एक बहुत ही सुपरहिट कार है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,700 रुपये है. इसके शार्प लुक्स, LED हेडलाइट्स और 16-इंच अलॉय व्हील्स इसे सड़क पर एक स्पोर्टी और मॉडर्न रोड प्रेजेंस देते हैं.

इसके केबिन को काफी शानदार बनाया गया है, जहां 10.25-इंच टचस्क्रीन, Bose साउंड सिस्टम, सनरूफ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसी प्रीमियम सुविधाएं मिलती हैं. सेफ्टी के लिए इस कार में भी छह एयरबैग, ESC और हिल असिस्ट स्टैंडर्ड दिए गए हैं. ये कार 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो मैनुअल और IVT (ऑटोमैटिक) गियरबॉक्स के साथ 20 kmpl तक का माइलेज देती है. इसका केबिन अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेसियस और प्रीमियम माना जाता है, जिसमें एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स सफर को थकावट भरा नहीं होने देते. सेफ्टी के लिए इसमें रियर-व्यू कैमरा, TPMS और सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट्स दी गई हैं, जो शहर और हाइवे दोनों जगह ड्राइविंग को बेहद आरामदायक बना देती हैं.

Hyundai Venue

इस लिस्ट की सबसे प्रीमियम और फीचर-लोडेड कॉम्पैक्ट SUV Hyundai Venue है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,99,900 रुपये है. इसके फ्रंट में एक बोल्ड फ्रंट ग्रिल और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं, जबकि केबिन में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, सनरूफ और गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं.

Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में इसे शानदार 5-star safety rating मिली है, और ये छह एयरबैग व एडवांस Level 2 ADAS जैसी बेहद सुरक्षित तकनीकों से लैस है. ये SUV 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और लंबी दूरी के लिए 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन्स में बिकती है, जो वेरिएंट के हिसाब से 17.9 से 20.99 kmpl का माइलेज देते हैं. ये अपने सेगमेंट की सबसे प्रीमियम कारों में से एक है, जो 360-डिग्री कैमरा, 8-स्पीकर Bose ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और 375 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है. गियरबॉक्स के लिए ग्राहकों को 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड DCT और 6-स्पीड टॉर्क कंवर्टर ऑटोमैटिक के बेहतरीन ऑप्शन्स मिलते हैं, जो इसकी दमदार परफॉर्मेंस और ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ मिलकर इसे एक परफेक्ट ऑल-राउंडर SUV बनाते हैं.

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