पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मिनीबस और एक तेल टैंकर की भिड़ंत में दो बच्चों समेत कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. यह दुर्घटना सोमवार शाम लाहौर से करीब 200 किलोमीटर दूर आरिफवाला में हुई. पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा 'रेस्क्यू 1122' के प्रवक्ता के अनुसार, मुल्तान से पाकपट्टन जा रही एक मिनीबस की आरिफवाला में सड़क पर सामने से आ रहे तेल टैंकर से टक्कर हो गई.

प्रवक्ता ने और क्या बताया ?

प्रवक्ता ने बताया कि टक्कर के कारण कई यात्री क्षतिग्रस्त वाहन के अंदर फंस गए और कई लोगों की मौत हो गई. अधिकारी ने कहा, "दो नाबालिग बच्चों समेत कम से कम नौ यात्रियों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हुए हैं. इनमें से कुछ की हालत गंभीर है."

उन्होंने बताया कि आसपास के दुकानदार सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और आपातकालीन सेवा के कर्मियों के आने से पहले बचाव कार्य शुरू किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार तेल टैंकर का चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण उसकी यात्री बस से टक्कर हो गई. ‘रेस्क्यू 1122' के प्रवक्ता ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

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