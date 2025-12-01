EXCLUSIVE: 'मैं कहीं नहीं जा रही', कप्तान हरमनप्रीत ने कर दिया अगले टारगेट का ऐलान

ठीक एक महीने पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास कायम कर दिया और तब से अबतक ये बेटियां भारतीय क्रिकेट फैंस के आंखों का तारा बनी हुई हैं. लगातार इनके जश्न का सिलसिला जारी है और इन्हें कई कंपनियों अपने ब्रांड एंबेसडर बना रहीं हैं. महिला क्रिकेटर्स लगातार विज्ञापनों में छाई हुईं हैं. महिला क्रिकेटर्स कई मैगजींस के कवर पेज पर भी अपने जलवे बिखेर रहीं हैं.

विराट की विरासत आगे ले जा रहीं हैं हरमनप्रीत कौर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक में अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है. बड़ी बात यह है की हरमनप्रीत विराट कोहली की विरासत को आगे बढ़ाती नज़र आ रहीं हैं. इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एंबेसडर विराट कोहली भी रहे थे. NDTV से EXCLUSIVE बातचीत में हरमनप्रीत ने कहा,'महीने भर के वक्त में भर में महिला क्रिकेट को लेकर काफी बदलाव आ गया है. मैं अब पीएनबी की ब्रांड एंबेसडर बन गई हूं. एक तो यह बदलाव आया है कि अच्छा लग रहा है कि देशवासियों से इतना सारा प्यार मिल रहा है.'

NDTV से बात करते हुए भारतीए महिला क्रिकेट कप्तान हरमनप्रीत कौर कहती हैं, “बिल्कुल हमारा अगला टारगेट T20 वर्ल्ड कप जीतना है. हमने वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया है और अब हमारा फोकस T20 वर्ल्ड कप पर है.”#HarmanpreetKaur | @Vimalsports pic.twitter.com/Elk8nFGJ2P — NDTV India (@ndtvindia) December 1, 2025

हरमनप्रीत का पहला बैंक अकाउंट

हरमनप्रीत इस दौरान अपने शहर मोगा में पंजाब नेशनल बैंक में ही अपने पहले बैंक अकाउंट को याद कर भावुक भी हो गईं. उन्होंने बताया कि कैसे उनका पहला बैंक अकाउंट क्रिकेट में उनकी जीत की वजह से खुला था, जब उन्हें कैश पैसे देने के बजाय बैंक अकाउंट खोलकर उसमें पैसे डालने को कहा गया था.

अगला टारगेट T20 वर्ल्ड कप

साल 2009 से अब तक 16 साल भारतीय टीम के लिए खेलते हुए भी हरमनप्रीत कौर की क्रिकेट की भूख कम नहीं हुई है. उन्होंने कई वर्ल्ड कप में कई बार शानदार प्रदर्शन किये. लेकिन भारतीय टीम ने एक महीने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फिर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब जीता और भारतीय महिला क्रिकेट के लिए नया इतिहास कायम कर दिया. हरमनप्रीत कहती हैं कि उनका अगला टारगेट अगले साल जून में इंग्लैंड में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को में खिताब जीतना है. हरमनप्रीत ने कहा, 'बिल्कुल हमारा अगला टारगेट T20 वर्ल्ड कप जीतना है. हमने वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया है और अब हमारा फोकस T20 वर्ल्ड कप पर है.'

स्टेडियम में स्टैंड और मोम की मूर्ति

वर्ल्ड चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत कौर को इसी महीने एक और बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है. मुल्लांपुर में 11 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच के दौरान हरमनप्रीत कौर और युवराज सिंह के स्टैंड का अनावरण भी किया जाएगा. हरमनप्रीत इस सम्मान को पाकर ओतप्रोत हैं. पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (PCA) ने एलान किया है कि मोहाली के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम हरमनप्रीत कौर और एक स्टैंड का नाम युवराज सिंह के नाम पर रखा जाएगा.



