Under 19 World Cup 2026: थॉमस की कप्तानी पारी, इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 155 गेंद शेष रहते 7 विकेट से रौंदा

BAN Under 19 vs England U19, ICC Mens Under 19 World Cup 2026: इंग्लैंड ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे सुपर सिक्स मुकाबले को अपने नाम किया. सोमवार को इस टीम ने क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में बांग्लादेश के विरुद्ध 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. सुपर सिक्स के ग्रुप-2 में मौजूद इंग्लैंड की टीम 30 जनवरी को अपने अगले मैच में न्यूजीलैंड का सामना करेगी, जबकि बांग्लादेशी टीम 31 जनवरी को जिम्बाब्वे से भिड़ेगी. टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला बांग्लादेश को भारी पड़ा. यह टीम 38.1 ओवरों में महज 136 रन पर सिमट गई. बांग्लादेश ने 7 रन पर जवाद अबरार (6) का विकेट गंवा दिया था. यहां से कप्तान अजीजुल हकीम तमीम ने रिफत बेग के साथ दूसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़ते हुए टीम को संभाला, लेकिन इस साझेदारी के टूटते ही टीम बिखर गई.

रिफत बेग 4 चौकों के साथ 31 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान अजीजुल ने 20 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. इनके अलावा, मोहम्मद अब्दुल्ला ने 25 रन की पारी खेली, जबकि शहरयार अहमद ने 18 रन जुटाए. विपक्षी खेमे से सेबेस्टियन मॉर्गन ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि राल्फी अल्बर्ट और मैनी लुम्सडेन ने 2-2 विकेट निकाले.

इसके जवाब में इंग्लैंड ने 24.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. यह टीम महज 3 के स्कोर पर जोसेफ मूर्स (1) का विकेट खो चुकी थी. यहां से बेन डॉकिन्स ने बेन मेयस के साथ 40 गेंदों में 36 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 39 के स्कोर तक पहुंचाया.

डॉकिन्स 29 गेंदों में 5 छक्कों के साथ 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां से बेन मेयस ने थॉमस रेव के साथ 68 गेंदों में 78 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया. मेयस 50 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां से कप्तान थॉमस रेव ने नाबाद 59 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिलाई. उनकी इस पारी में 2 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. विपक्षी खेमे से अल फहाद ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद समीउन बसिर रतुल ने 1 विकेट अपने नाम किया.

यह भी पढ़ें- गुवाहाटी में टीम इंडिया का 'कत्ल-ए-आम', पाकिस्तान में मचा हाहाकार, जानें क्यों