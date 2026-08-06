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हैरी ब्रूक की जगह रूट को क्यों मिली टेस्ट टीम की कमान, सेलेक्टर ने बताई असली वजह

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 19 अगस्त से तीन मुकाबलों की टेस्ट सीरीज लीड्स में शुरू होगी. इसके बाद दोनों देश 27 अगस्त से लॉर्ड्स में दूसरा मुकाबला खेलेंगे. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 9 सितंबर से बर्मिंघम में खेला जाएगा.

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हैरी ब्रूक की जगह रूट को क्यों मिली टेस्ट टीम की कमान, सेलेक्टर ने बताई असली वजह
हैरी ब्रूक और जो रूट
IANS

इंग्लैंड के नेशनल सेलेक्टर मार्कस नॉर्थ ने बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट से हटने के बाद, व्हाइट-बॉल कप्तान हैरी ब्रूक को प्रमोट करने के बजाय पूर्व कप्तान जो रूट को टेस्ट कप्तानी वापस सौंपने के पीछे कमेटी की सोच के बारे में बताया. 35 साल के जो रूट पहले भी इंग्लैंड की कप्तानी कर चुके हैं और उनका पहला कार्यकाल ठीक-ठाक सफल रहा था. 27 साल के ब्रूक अभी नेशनल ODI और T20I टीमों की कप्तानी कर रहे हैं.

लेकिन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेलेक्टरों ने रूट को इसलिए चुना क्योंकि वे ब्रूक पर तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का बोझ नहीं डालना चाहते थे. नॉर्थ का मानना ​​है कि तीनों फॉर्मेट में इंग्लैंड की कप्तानी करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा बोझ होगा, और इसी वजह से बोर्ड ने टेस्ट टीम के लिए रूट जैसे अनुभवी खिलाड़ी को वापस लाने का फैसला किया.

अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप पर है नजर

उन्होंने गुरुवार को लोकल मीडिया से कहा कि ब्रूक व्हाइट-बॉल कप्तान के तौर पर शानदार काम कर रहे हैं और उनकी नजर अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप पर है. साथ ही, एक ही कप्तान को तीनों फॉर्मेट की लीडरशिप की जिम्मेदारी एक साथ सौंपना अभी बहुत मुश्किल काम होगा. इंग्लिश मीडिया के हवाले से नॉर्थ ने कहा, 'मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक हमारे लिए तीनों फॉर्मेट में शानदार खिलाड़ी रहे हैं. वह टीम का बहुत अहम हिस्सा बने हुए हैं. मुझे लगता है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनकी लीडरशिप हर सीरीज के साथ बेहतर हो रही है. हमने देखा है कि गर्मियों के दौरान हमारी T20 टीम दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गई थी.'

उन्होंने कहा, 'तो, आप जानते हैं, वह अगले साल के आखिर में होने वाले वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर वहां शानदार काम कर रहे हैं. यह एक मुख्य फोकस है. और किसी भी कप्तान के लिए तीनों फॉर्मेट संभालना बहुत बड़ी बात है.'

हालांकि, नॉर्थ ने यह साफ किया कि ऐसा नहीं है कि भविष्य में टेस्ट कप्तान के तौर पर ब्रूक के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, 'मुझे कोई शक नहीं है कि हैरी का भी समय आएगा, लेकिन हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास जो जैसा अनुभवी खिलाड़ी है, जो इस बार हैरी और ब्रेंडन के साथ व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा काम करेगा.' रूट ने सबसे पहले 2017 में टीम की कमान संभाली थी और इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड 64 टेस्ट मैचों में कप्तानी की. उन्होंने 28 जीत हासिल कीं और अप्रैल 2022 में वेस्टइंडीज से दस विकेट की करारी हार के बाद कप्तानी छोड़ दी.

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