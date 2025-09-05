जो रूट ने अब वनडे में मचाया तहलका, इयोन मोर्गन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ हासिल किया खास मुकाम

- इंग्लैंड को लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में पांच रन से हार का सामना करना पड़ा है.
- इस मैच में जो रूट ने जैसे ही अर्धशतक लगाया, वैसे ही उन्होंने इयोन मोर्गन का एक महा रिकॉर्ड तोड़ दिया.
- रूट अब इंग्लैंड के लिए वनडे में सबसे अधिक अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उनके नाम 43 पचासे हैं.
Joe Root, Most ODI fifty by England: इंग्लैंड को लॉर्ड्स के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में 5 रन से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के साथ ही इंग्लैंड तीन मैचों की सीरीज भी गंवा चुकी है. इंग्लैंड को जीत के लिए 331 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में हैरी ब्रूक एंड कंपनी सिर्फ 9 विकेट के नुकसान पर 325 रन ही बना पाई. जो रूट और जैकब बेथेल जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब एकदफा लगा कि इंग्लैंड अपनी लाज बचा ले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. कॉर्बिन बॉश ने बेथेल और और केशव महाराज ने रूट को आउट कर अफ्रीकी टीम को वापसी करवाई. बेथेल 58 रन बनाकर आउट हुए तो जो रूट ने 61 रन बनाए. जो रूट ने इस दौरान एक महारिकॉर्ड भी अपने नाम किया.
जो रूट के नाम बड़ा रिकॉर्ड (Joe Root Broke Eoin Morgan Record)
जो रूट ने नांद्रे बर्गर की गेंद पर सिंगल लेकर जैसे ही अपना अर्द्धशतक पूरा किया, वैसे ही वह इंग्लैंड के लिए वनडे में सबसे अधिक अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इयोन मोर्गन को पीछे छोड़ा. मोर्गन ने 225 मैचों में 42 अर्द्धशतक लगाए थे. जबकि जो रूट का यह 43वां वनडे अर्द्धशतक रहा. जो रूट ने इंग्लैंड के लिए वनडे में 182 मैचों में 48.98 की औसत से 7201 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 18 शतक भी आए हैं. बता दें, रूट पहले ही वनडे में इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक मौकों पर 50 या उससे अधिक का स्कोर करने वाले बल्लेबाज हैं.
सीरीज हारी इंग्लैंड
इंग्लैंड को दूसरे वनडे मुकाबले में 5 रन से शिकस्त देकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. यह 1998 के बाद से इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका की पहली वनडे सीरीज जीत है. लंदन में गुरुवार देर रात खत्म हुए दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें, तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 8 विकेट खोकर 330 रन बनाए. टीम को एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों के बीच 13.1 ओवरों में 73 रन की साझेदारी हुई. रिकेल्टन 33 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे.
तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे कप्तान टेंबा बावुमा महज चार रन बनाकर आउट हो गए. मार्करम ने 64 गेंदों में एक छक्के और छह चौकों की मदद से 49 रन की पारी खेली. शानदार शुरुआत के बावजूद साउथ अफ्रीकी टीम 19 ओवरों तक तीन विकेट गंवाकर 93 रन ही बना सकी थी. यहां से मैथ्यू ब्रीत्जके ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 147 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. ब्रीत्जके 77 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए. उनकी इस पारी में तीन छक्के और सात चौके शामिल थे. इनके अलावा स्टब्स ने 58, जबकि डेवाल्ड ब्रेविस ने 42 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.
इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेट खोकर 325 रन ही बना सकी. मेजबान टीम के लिए जोस बटलर और जो रूट ने 61-61 रन जुटाए, जबकि जैकब बेथेल ने 58 रन की पारी खेली, लेकिन इंग्लैंड को जीत नहीं दिला सके. साउथ अफ्रीका की तरफ से नांद्रे बर्गर ने तीन विकेट अपने नाम किए। केशव महाराज को दो सफलताएं हाथ लगीं.
(आईएएनएस से इनपुट के साथ)
