जो रूट ने अब वनडे में मचाया तहलका, इयोन मोर्गन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ हासिल किया खास मुकाम

Joe Root, Most ODI fifty by England: इंग्लैंड को लॉर्ड्स के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में 5 रन से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के साथ ही इंग्लैंड तीन मैचों की सीरीज भी गंवा चुकी है. इंग्लैंड को जीत के लिए 331 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में हैरी ब्रूक एंड कंपनी सिर्फ 9 विकेट के नुकसान पर 325 रन ही बना पाई. जो रूट और जैकब बेथेल जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब एकदफा लगा कि इंग्लैंड अपनी लाज बचा ले जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. कॉर्बिन बॉश ने बेथेल और और केशव महाराज ने रूट को आउट कर अफ्रीकी टीम को वापसी करवाई. बेथेल 58 रन बनाकर आउट हुए तो जो रूट ने 61 रन बनाए. जो रूट ने इस दौरान एक महारिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

जो रूट के नाम बड़ा रिकॉर्ड (Joe Root Broke Eoin Morgan Record)

जो रूट ने नांद्रे बर्गर की गेंद पर सिंगल लेकर जैसे ही अपना अर्द्धशतक पूरा किया, वैसे ही वह इंग्लैंड के लिए वनडे में सबसे अधिक अर्द्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने इयोन मोर्गन को पीछे छोड़ा. मोर्गन ने 225 मैचों में 42 अर्द्धशतक लगाए थे. जबकि जो रूट का यह 43वां वनडे अर्द्धशतक रहा. जो रूट ने इंग्लैंड के लिए वनडे में 182 मैचों में 48.98 की औसत से 7201 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 18 शतक भी आए हैं. बता दें, रूट पहले ही वनडे में इंग्लैंड के लिए सबसे अधिक मौकों पर 50 या उससे अधिक का स्कोर करने वाले बल्लेबाज हैं.