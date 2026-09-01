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ENG vs PAK: पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल! रिजवान समेत 7 खिलाड़ी बाहर, 5 नए चेहरों को मिला मौका

Pakistan Cricket in Turmoil! इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में बड़ा बजदलाव हुआ है. एक साथ 7 खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

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ENG vs PAK: पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल! रिजवान समेत 7 खिलाड़ी बाहर, 5 नए चेहरों को मिला मौका
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव

Pakistan Test squad 2026,ENG vs PAK Test: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड  ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट से पहले अपनी टेस्ट टीम के 7 खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुला लिया और उनकी जगह सात नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया. पीसीबी ने बताया कि मोहम्मद रिजवान, इमाम उल हक, सलमान अली आगा, अली उस्मान, आमिर जमाल, मुहम्मद अवैस जफर और खुर्रम शहजाद को टीम से रिलीज कर दिया गया है. बोर्ड ने मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी पद से हटा दिया। उनकी जगह क्रमश: माइक हेसन और एश्ले नॉफ्के को नियुक्त किया गया है.

इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स और लॉर्ड्स में खेले गए पहले दो टेस्ट में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था जिसके बाद ये बड़े बदलाव किए गए हैं. तीसरा और अंतिम टेस्ट नौ सितंबर से खेला जाना है. टीम में शामिल किए गए सात नए खिलाड़ी साइम अयूब, अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, साद बेग, मुहम्मद रंधावा, रजाउल्लाह और मुहम्मद इमरान जूनियर हैं.

इन सात खिलाड़ियों में से पांच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं जबकि मुहम्मद रंधावा और रजाउल्लाह ने अभी पाकिस्तान का किसी भी स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं किया है. सभी नए खिलाड़ी बर्मिंघम में होने वाले तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम से जुड़ेंगे.

बर्मिंघम टेस्ट के लिए पाकिस्तान की संशोधित टीम:

बाबर आजम (कप्तान), अब्दुल्ला फजल, अराफात मिन्हास, अजान अवैस, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मुहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान जूनियर, मुहम्मद गाजी गोरी, रजाउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), साइम अयूब, साजिद खान, सऊद शकील, शान मसूद और उबैद शाह

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