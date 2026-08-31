Vaibhav Suryavanshi Record: वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अर्धशतक, तोड़ा दिया दलीप ट्रॉफी के इतिहास का 57 साल पुराना महारिकॉर्ड

Vaibhav Sooryavanshi Break 57 years Old Record: दलीप ट्रॉफी 2026 के सेमीफाइनल में ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपना तूफानी अंदाज दिखाया है. बेंगलुरु में सेंट्रल जोन के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इस दौरान 57 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi Record) ने अपने इस अर्धशतक के साथ दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड बुक में तहलका मचा दिया है. वैभव (Vaibhav Suryavanshi Youngest Batter to score half century) ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके साथ उनका नाम दलीप ट्रॉफी के इतिहास के खास रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया.

वैभव सूर्यवंशी ने कुल 81 गेंदों का ही सामना किया और रन उससे ज्यादा बना डाले. अपने आतिशी पारी के दौरान वैभव के बल्ले से कुल 92 रन आये, जिसमे 7 चौके और छक्के शामिल रहे.

दिलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में फिफ्टी लगाने वाले बैटर

वैभव सूर्यवंशी - 15 साल 175 दिन

लक्ष्मण सिंह (1969) - 16 साल 23 दिन

पीयूष चावला (2025) - 16 साल 307 दिन