Stock Market News: कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन शेयर मार्केट की सुस्‍त शुरुआत हुई है. मंगलवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क सपाट खुले. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 20 अंक नीचे ,खुला, जबकि निफ्टी में 2 अंकों की गिरावट देखी गई. सुबह ग्‍लोबल मार्केट से ही सुस्‍त शुरुआत के संकेत मिले थे. सुबह मार्केट खुलने से एक घंटे पहले गिफ्ट निफ्टी भी 33 अंक या 0.14 फीसदी की गिरावट के साथ 24,192 के करीब ट्रेड करता दिखा, जो निगेटिव संकेत था.

जानकारों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ने के चलते मार्केट में नकारात्‍मक माहौल बना हुआ है. इस तनाव के बीच कच्‍चे तेल की कीमतें एक बार फिर चढ़ने लगी हैं. हालांकि सोमवार की शाम भारत की GDP के आंकड़े सामने आने के बाद मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट की उम्‍मीद थी, लेकिन ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने सब गुड़-गोबर कर दिया.

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FY 2027 की जून तिमाही में GDP की रफ्तार बढ़ी है. यही नहीं, इससे पहले FY 2026 में भी GDP के आंकड़े शानदार रहे थे. देखिए, ये वीडियो-