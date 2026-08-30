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तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहली रक्षा समझौते की बैठक कल होगी: सूत्र

सूत्र ने कहा कि मीटिंग के एजेंडे में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होंगे. इसमें रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, तीनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और रक्षा उद्योग में सहयोग को गहरा करने पर चर्चा होने की उम्मीद है.

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तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहली रक्षा समझौते की बैठक कल होगी: सूत्र
इन तीनों देशों का सैन्य गठबंधन अब ढांचागत रूप लेता जा रहा है.
  • तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अधिकारी पहली कमेटी मीटिंग के लिए इस्तांबुल में एक साथ मिलेंगे
  • मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के तहत तीनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने का निर्णय लिया है
  • समझौते के अनुसार किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, जो NATO के आर्टिकल पांच जैसा है
क्या इस नए गठबंधन से क्षेत्र में युद्ध का खतरा बढ़ सकता है?

तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े अधिकारी सोमवार को इस्तांबुल में एक साथ मिलकर पहली कमेटी मीटिंग करेंगे. यह मीटिंग इस महीने साइन किए गए जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट (संयुक्त रक्षा समझौते) के तहत हो रही है. 7 अगस्त को साइन किए गए "मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट" ने अमेरिका के सुन्नी मुस्लिम सहयोगियों को एक साथ लाया है. ये देश ईरान युद्ध और क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर चिंतित हैं, जिसके कारण खाड़ी क्षेत्र के तेल निर्यातकों पर ईरानी मिसाइलें दागी गई हैं.

इसका मकसद किसी भी तरह के हमले के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना है. इसमें यह तय किया गया है कि तीनों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे NATO के आर्टिकल 5 में सामूहिक सुरक्षा का नियम है. मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि इस्तांबुल में होने वाली इस मीटिंग में तीनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री, साथ ही सेना प्रमुख भी शामिल होंगे.

सूत्र ने कहा कि मीटिंग के एजेंडे में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे शामिल होंगे. इसमें रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने, तीनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और रक्षा उद्योग में सहयोग को गहरा करने (जिसमें संयुक्त उत्पादन और विकास शामिल है) पर चर्चा होने की उम्मीद है. तीनों देशों को इजरायल और क्रांतिकारी शिया ईरान के सैन्य रुख को लेकर चिंता है, जबकि उनका पुराना सहयोगी अमेरिका क्षेत्रीय उथल-पुथल को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसके कारण वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है.

जुड़ सकते हैं और सदस्य

अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के छह महीने बाद भी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान को आर्थिक रूप से दंडित करने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जिसे उन्होंने "इकोनॉमिक D-Day" का नाम दिया है. तुर्की, जिसके पास NATO की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, ने कहा है कि परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान और तेल के सबसे बड़े निर्यातक सऊदी अरब के साथ हुआ यह समझौता विस्तार के लिए खुला है — जिसमें मिस्र एक संभावित उम्मीदवार हो सकता है — और इसका मकसद मौजूदा गठबंधनों की जगह लेना नहीं है. बांग्लादेश भी इसमें जुड़ने की इच्छा रखता है.

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