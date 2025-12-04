ENG vs AUS: मिचेल स्टॉर्क ने 6 विकेट लेकर मचाया तहलका, हरभजन सिंह छूटे पीछे, अगला निशाना शॉन पोलॉक

Mitchell Starc Surpass Harbhajan Singh: इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिसबेन में गुरुवार से शुरू हुए एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की उपलब्धि अपने नाम कर ली. इसके साथ ही स्टार्क ने भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ दिया.

ब्रिसबेन टेस्ट के पहले दिन स्टार्क ने 6 विकेट लिए. अपना तीसरा विकेट लेते ही स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के वसीम अकरम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वहीं छठा विकेट लेते ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में भारत के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा दिया.

पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने 104 टेस्ट में 414 विकेट लिए थे. वह टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में अब 17वें स्थान पर हैं. जबकि हरभजन सिंह ने 103 टेस्ट में 417 विकेट लिए थे और वो 16वें स्थान पर हैं. स्टार्क अपना 102वां टेस्ट खेल रहे हैं और 418 विकेट ले चुके हैं.

स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. स्टार्क के निशाने पर अगला रिकॉर्ड शॉन पोलॉक का है. पोलॉक ने टेस्ट में 421 विकेट लिए हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है. मुरलीधरन ने 133 टेस्ट में 800 विकेट लिए हैं. दूसरे स्थान पर शेन वॉर्न हैं जिनके नाम 145 टेस्ट में 708 विकेट हैं.

इंग्लैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन तीसरे नंबर पर हैं. एंडरसन ने 188 टेस्ट में 704 विकेट लिए हैं. भारत के अनिल कुंबले 132 टेस्ट में 619 विकेट लेकर चौथे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड 167 टेस्ट में 604 विकेट लेकर पांचवें स्थान पर हैं.

बात अगर गाबा टेस्ट की करें तो पहले दिन स्टंप्स पर इंग्लैंड ने जो रूट के नाबाद शतक के दम पर 9 विकेट के नुकसान पर 325 रन बना लिए हैं. जो रूट 135 रन और जोफ्रा आर्चर 32 रन बनाकर नाबाद हैं. जो रूट और जोफ्रा आर्चर के बीच 10वें विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी हो चुकी है. दोनों की कोशिश तीसरे दिन इंग्लैंड के स्कोर को 350 तक पहुंचाने की होगी. पिंक बॉल से हो रहे इस डे-नाइट टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. लेकिन उसकी शुरुआत खराब रही.

मेहमान टीम ने 5 के स्कोर पर 2 विकेट खो दिए थे. लेकिन फिर जैक क्रॉली और रूट ने तीसरे विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की. क्रॉली 76 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद ब्रूक और रूट ने चौथे विकेट के लिए 54, स्टोक्स और रूट ने पांचवें विकेट के लिए 34 रनों की साझेदारी की. इंग्लैंड एक समय 300 के अंदर सिमटती दिख रही थी, लेकिन आखिरी विकेट की साझेदारी से उसने 300 का स्कोर पार किया.

