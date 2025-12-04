ENG vs AUS: जो रूट-जोफ्रा आर्चर ने बदला पिंक बॉल टेस्ट का इतिहास, पहली बार हुआ ये कारनामा

Joe Root and Jofra Archer World Record: ब्रिस्बेन के गाबा में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज का दूसरा मैच खेला जा रहा है. पिंक बॉल से हो रहे इस डे-नाइट टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स पर इंग्लैंड ने 9 विकेट के नुकसान पर 325 रन बना लिए हैं. जो रूट 135 रन और जोफ्रा आर्चर 32 रन बनाकर नाबाद हैं. इंग्लैंड ने 264 पर अपना नौंवा विकेट खोया था. सबको लग रहा था कि इंग्लैंड 300 के अंदर ऑल-आउट हो जाएगी, लेकिन आर्चर और रूट की जोड़ी ने कंगारू गेंदबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. पहले दिन स्टंप्स पर दोनों के बीच आखिरी विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की हो चुकी है और वो भी सिर्फ 44 गेंदों पर. इस साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ना सिर्फ मजबूत स्थिति में पहुंच गई बल्कि आर्चर और रूट ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

जोफ्रा आर्चर और जो रूट अब पिंक बॉल टेस्ट में 10 विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली जोड़ी बन गई हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड 2023 में माउंट माउंगानुई में टॉम ब्लंडेल और ब्लेयर टिकनेर की जोड़ी के नाम था, जिन्होंने 10वें विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की थी.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से एशेज का दूसरा टेस्ट ब्रिसबेन के गाबा स्टेडियम में शुरू हुआ. पहले दिन के खेल का मुख्य आकर्षण इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट रहे. रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला शतक लगाया और 135 रन पर नाबाद लौटे. दिन की समाप्ति के समय इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 325 रन बना लिए थे. रूट के साथ जोफ्रा आर्चर 32 रन बनाकर नाबाद हैं. आखिरी विकेट के लिए दोनों के बीच 61 रन की साझेदारी हो चुकी है.

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. 5 रन के स्कोर पर टीम ने बेन डकेट और ओली पोप के रूप में 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद तीसरे विकेट के लिए जैक क्रॉली और जो रूट के बीच में 97 रन की साझेदारी हुई. क्रॉली 93 गेंद पर 11 चौकों की मदद से 76 रन की पारी खेलकर आउट हुए.

क्रॉली का विकेट गिरने के बाद रूट ने हैरी ब्रूक 31 के साथ चौथे विकेट के लिए 54 और बेन स्टोक्स के 19 के साथ पांचवें विकेट के लिए 34 रन जोड़े और स्कोर को 210 तक पहुंचाया. स्टोक्स रन आउट हुए. इसके बाद एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे लेकिन रूट डटे रहे और ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला और टेस्ट करियर का 40वां शतक लगाया.

264 पर नौवां विकेट गंवाने के बाद रूट ने आर्चर के साथ 10वें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी कर स्कोर 325 तक पहुंचा दिया. रूट 202 गेंद पर 1 छक्का और 15 चौके की मदद से 135 और आर्चर 26 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 32 रन बनाकर नाबाद हैं. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एकमात्र सफल गेंदबाज मिचेल स्टार्क रहे. स्टार्क ने अब तक 19 ओवर में 71 रन देकर 6 विकेट लिए हैं. माइकल नेसर और स्कॉट बोलैंड ने 1-1 विकेट लिए हैं.

