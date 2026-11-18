ढोल-नगाड़ों की गूंज, हवा में उड़ते नोट, बाउंसर्स के बीच शाही एंट्री और सेल्फी के लिए उमड़ती भीड़.. राजस्थान के पुष्कर मेले में इन दिनों घोड़े किसी फिल्मी सितारे से कम नजर नहीं आ रहे. रास्तों पर नाचते, करतब दिखाते और अपने मालिकों के साथ आकर्षण का केंद्र बने ये घोड़े मेले की नई पहचान बन गए हैं. कभी ऊंटों के कारोबार के लिए मशहूर रहा पुष्कर अब करोड़ों की कीमत वाले घोड़ों के दावों के चलते चर्चा में है.

जेठवाल स्टड के घोड़े 'बादल' की सबसे ज्यादा चर्चा

मेले में सबसे ज्यादा चर्चा जेठवाल स्टड के घोड़े 'बादल' की है. ढोल-नगाड़ों और बाउंसर्स के साथ हुई उसकी एंट्री ने लोगों का ध्यान खींच लिया. बादल की कीमत 23 करोड़ रुपये तक बताई जा रही है. उसके अस्तबल के बाहर दिनभर लोगों की भीड़ लगी रहती है और सोशल मीडिया पर उसका हर वीडियो तेजी से वायरल होता है. बादल के मालिक राहुल जेठवाल कहते हैं कि उन्होंने कभी इसकी कीमत तय नहीं की. उनका कहना है कि लोग अपनी तरफ से कीमतें आंक रहे हैं और उनका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है.

वहीं उनके भाई शिवराज जेठवाल का कहना है कि बादल की असली कीमत उसकी ब्लडलाइन में है. उनका दावा है कि बादल की संतानों की शुरुआती कीमत ही पांच लाख रुपये से शुरू होती है और आगे कीमत खरीदार की रुचि और क्षमता पर निर्भर करती है. हालांकि सभी व्यापारी इन दावों से सहमत नहीं हैं. पंजाब के फाजिल्का से आए घोड़ा व्यापारी गोपी का कहना है कि 20-21 करोड़ रुपये की कीमतें केवल प्रचार का हिस्सा हैं और वास्तविक बाजार में ऐसे घोड़ों की कीमत 4 से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होती.

पुष्कर मेले में जेठवाल स्टड

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नुकरा नस्ल के सफेद घोड़ों की भी चर्चा

मेले में नुकरा नस्ल के सफेद घोड़ों की भी खूब चर्चा है. दूधिया सफेद रंग, गुलाबी नाक और शाही कद-काठी वाले ये घोड़े शादी-ब्याह और बारातों में खास पसंद किए जाते हैं. इन्हीं में से एक चर्चित नाम दवनूर का है, जिसका शाही अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा है. उसके बारे में दावा किया जाता है कि वह बिसलेरी की बोतल का पानी पीता है और उसके चारे में काजू-बादाम मिलाए जाते हैं.

अजमेर जिले के केकड़ी से आए घोड़ा मालिक राजकुमार अपनी घोड़ी कृष्णा को मेले की सबसे लंबी घोड़ी बताते हैं. उनका कहना है कि उसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है, लेकिन वह बिक्री के लिए नहीं बल्कि शो के लिए मेले में लाई गई है.

दवनूर जो बिसलेरी का पानी पीता है

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अब ऊंटों से ज्यादा घोड़ों की कीमत

पुष्कर का पशु मेला एक समय में ऊंटों की खरीद फरोख्त के लिए जाना जाता था, लेकिन इन दिनों ऊंटों से ज्यादा करोड़ों की कीमत वाले घोड़ों को लेकर सुर्खियों में है. इस साल मेले में गुजरात से आया मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा 'गोल्डन किंग' 21 करोड़ रुपये की कीमत के दावे के साथ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. वहीं महाराष्ट्र से आए 'एलेक्स' और 'आरडीएक्स' की कीमत उनके मालिक ने 5-5 करोड़ रुपये लगाई है. एलेक्स को लेकर करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये तक की बोली लगने की खबर भी सामने आई है. हालांकि, ये सभी आंकड़े वास्तविक बिक्री मूल्य नहीं हैं. गोल्डन किंग को तो बिक्री के लिए नहीं, बल्कि प्रदर्शन के लिए लाया गया है.

गोल्डन किंग, जिसकी कीमत है 21 करोड़

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पिछले साल भी ऐसे ही करोड़ों के दावे सामने आए थे. लेकिन पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2025 के मेले में 224 घोड़े कुल 75 लाख रुपये में बिके थे और सबसे महंगी दर्ज बिक्री सिर्फ 4.60 लाख रुपये की थी. इससे यह सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या वाकई घोड़े करोड़ों में बिक रहे हैं या फिर यह सब ब्रांडिंग और प्रचार का हिस्सा है.

पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी मेले की शुरुआत है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि खरीद-फरोख्त का वास्तविक आंकड़ा करोड़ों तक पहुंचेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक घोड़े की नस्ल, कद-काठी, प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन और प्रजनन क्षमता उसकी कीमत बढ़ा सकती है, लेकिन करोड़ों के दावे हमेशा वास्तविक बिक्री को नहीं दर्शाते.

किंग रोमियो घोड़ा, जो ढोल नंगाड़ों पर नाचता है

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किंग रोमियो की एंट्री ने भी खींचा ध्यान, नाचते घोड़ों ने बटोरी तालियां

पुष्कर मेले में सिर्फ बादल और जेठवाल स्टड के घोड़ों का ही जलवा नहीं है. किंग रोमियो ने भी अपनी शानदार एंट्री से लोगों का ध्यान खींचा. वहीं मेले में घोड़ों का नाचना, संगीत की थाप पर कदमताल करना और तरह-तरह के करतब दिखाना दर्शकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है.

घोड़ों की चाल, फुर्ती, संतुलन और ट्रेनिंग का ऐसा प्रदर्शन मेले को सिर्फ खरीद-फरोख्त का बाजार नहीं, बल्कि अश्वकला का मंच भी बना रहा है. राजस्थान पुलिस के घुड़सवारों ने भी हॉर्स शो में अपने घोड़ों के साथ रोमांचक करतब दिखाकर खूब तालियां बटोरीं.

इस बार पुष्कर में घोड़ों की दुनिया के दो अलग-अलग रंग दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ करोड़ों की कीमत के दावे करने वाले नामी घोड़े हैं, तो दूसरी तरफ अपनी कला और शानदार प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीतने वाले घोड़े. यही विविधता पुष्कर मेले को खास बनाती है.

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