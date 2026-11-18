वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की भारत की कोशिशों के सामने एक बड़ी चुनौती है. पहले टेस्ट में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा, जहां शुभमन गिल की टीम को न केवल न्यूजीलैंड में अपने खराब रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना होगा, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने वाली मेजबान टीम का भी सामना करना होगा. दो मैचों की यह सीरीज भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि चैंपियनशिप स्टैंडिंग में उनकी स्थिति ऐसी है कि वे अब कोई गलती नहीं कर सकते. गिल की टीम अभी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है. वे जानते हैं कि अगर वे इस सीरीज में क्लीन स्वीप कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी घरेलू सीरीज से पहले फाइनल में पहुंचने की उनकी संभावनाएं काफी मजबूत हो जाएंगी.

इतिहास नहीं भारत के पक्ष में

वहीं, अगर न्यूजीलैंड में वे अंक गंवाते हैं, तो फाइनल तक का उनका सफर काफी मुश्किल हो सकता है. इतिहास भारत के पक्ष में नहीं है. न्यूजीलैंड की धरती पर भारत की आखिरी टेस्ट जीत 2009 में हैमिल्टन में मिली थी, जब एमएस धोनी की कप्तानी में टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की थी. पिछले पांच दशकों में, भारत न्यूजीलैंड में केवल एक टेस्ट मैच ही जीत पाया है, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों में भारत ने खुद को एक बेहद मजबूत टीम के रूप में स्थापित किया है.

टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है. न्यूजीलैंड ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीती है. वे शुरुआती पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए अपनी पिछली टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रहे. उनकी इस सफलता के पीछे अनुशासित सीम बॉलिंग और ऐसे बल्लेबाजों का योगदान रहा, जो मुश्किल समय में टिके रहे और बाद में विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में कामयाब रहे.

कैसी रहेगी पिच

वेलिंगटन के हालात मेजबान टीम के पक्ष में जा सकते हैं. पिच से मिलने वाली मूवमेंट भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ले सकती है, जबकि न्यूजीलैंड के पास तेज गेंदबाजों का ऐसा मजबूत पूल है जो लंबे समय तक विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रख सकता है. खासकर मैट हेनरी पर नजर रहेगी, जिन्होंने हाल ही में हुई वनडे सीरीज में अपनी घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था. पिच से मूवमेंट हासिल करने और लगातार सही लेंथ पर गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए एक बड़ी रुकावट साबित हो सकती है.

प्लेइंग इलेवन पर होंगी नजरें

इस बीच, भारत को अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ-साथ टीम में शामिल कम अनुभवी खिलाड़ियों से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी. टेस्ट टीम में ऋषभ पंत की वापसी से टीम को एक आक्रामक विकल्प मिला है, लेकिन हाल के महीनों में चोट के कारण प्रतिस्पर्धी क्रिकेट कम खेल पाने की वजह से उनकी तैयारियों पर सबकी नज़र रहेगी. गेंद की मूवमेंट और उछाल को संभालने की उनकी क्षमता यह तय करने में अहम हो सकती है कि भारत, मेज़बान टीम के तेज़ गेंदबाज़ों का सामना कैसे करता है.

भारत के चयन फैसलों पर भी सबकी नज़र रहेगी, खासकर जसप्रीत बुमराह का साथ देने वाले तेज़ गेंदबाज़ों के संयोजन को लेकर. मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, आकाश दीप और अंशुल कंबोज के रूप में टीम के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जबकि रवींद्र जडेजा नंबर 7 पर टीम को संतुलन प्रदान कर सकते हैं.

भारतीय टीम को इस दौरे के सीमित ओवरों वाले मैचों में सफलता मिली है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट (रेड-बॉल क्रिकेट) की चुनौती बिल्कुल अलग होगी. न्यूज़ीलैंड की टीम अपने घरेलू मैदानों पर बेहद मज़बूत है. ऐसे में, अपनी चैंपियनशिप की उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए भारत को अनुशासन, परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता और लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी.

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत-न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व में 19 नवंबर को खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार 3:30 बजे शुरू होगा.

कहां देखे पाएंगे लाइव

यह मैच टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग.

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