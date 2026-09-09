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दिलीप ट्रॉफी फाइनल: ईशान किशन, शिखर मोहन और तिलक का जलवा, ईस्ट जोन का खिताब जीतना लगभग तय

वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप रहे लेकिन ईशान किशन और शिखर मोहन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया.

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दिलीप ट्रॉफी फाइनल: ईशान किशन, शिखर मोहन और तिलक का जलवा, ईस्ट जोन का खिताब जीतना लगभग तय
ईशान किशन और शिखर मोहन ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया

ईशान किशन और साउथ ज़ोन के कप्तान तिलक वर्मा ने क्रमशः 80 और 99 रन बनाकर रेड-बॉल क्रिकेट में अपनी काबिलियत साबित की, लेकिन किशन की हाफ-सेंचुरी ज़्यादा अहम है क्योंकि इसने ईस्ट ज़ोन को बुधवार को फ़ाइनल के चौथे दिन दलीप ट्रॉफ़ी जीतने की मज़बूत स्थिति में पहुँचा दिया. तिलक की 211 गेंदों की पारी की बदौलत साउथ ज़ोन अपनी पहली पारी में 336 रन पर ऑल आउट हो गया, लेकिन फिर भी वह ईस्ट ज़ोन के 708 रनों के स्कोर से 372 रन पीछे था.

अपनी दूसरी पारी में, ईस्ट ज़ोन ने दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 212 रन बना लिए थे और उनकी कुल बढ़त 584 रनों की हो गई थी. कुमार कुशाग्रा (34) और कौनेन कुरैशी (26) क्रीज़ पर डटे हुए थे और छठे विकेट के लिए अटूट साझेदारी में 52 रन जोड़ चुके थे, लेकिन टीम के इन आंकड़ों का अब कोई खास मतलब नहीं रह गया है क्योंकि ईस्ट ज़ोन ने पहली पारी में मिली भारी बढ़त की बदौलत इस सीज़न की दलीप ट्रॉफ़ी लगभग जीत ही ली है.

हालांकि, आगे दो अहम टेस्ट सीरीज़ होने वाली हैं. एक न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उनके घर पर और दूसरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर पर ऐसे में चयनकर्ताओं के पास अब विचार करने के लिए दो मज़बूत विकल्प मौजूद हैं.

किशन, जिन्होंने यहां पहली पारी में शानदार 270 रन बनाए थे, दूसरी पारी में भी अपनी 98 गेंदों की पारी के दौरान पहली ही गेंद से सहज दिखे. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने ऑफ़-स्पिनर त्रिपुरना विजय की गेंद पर मिड-विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर रन बनाना शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. किशन ने अपनी पारी के अंतिम क्षणों में विजय पर फिर से हमला बोला और 26वें ओवर में लगातार गेंदों पर 4, 6, 6, 4 रन जड़े.

इससे कुछ देर पहले, DRS ने किशन को LBW फ़ैसले से बचाया था; लेग-स्पिनर श्रेयस गोपाल की अपील को ऑन-फ़ील्ड अंपायर रोहन पंडित ने मान लिया था, लेकिन DRS ने किशन को बचा लिया, जिन्होंने शिखर मोहन के साथ तीसरे विकेट के लिए 146 रन जोड़े थे.

ईस्ट जोन ने चाय के समय तक 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे और अपनी बढ़त को 467 रनों तक पहुँचा दिया था. लेकिन 20 मिनट के ब्रेक का असर किशन की लय पर दिखा और वे जल्द ही आउट हो गए; उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ MD निधीश की गेंद को लेग-साइड सर्कल के अंदर देवदत्त पडिक्कल के हाथों में हवा में खेल दिया. इसलिए चेपॉक में मौजूद दर्शकों को किशन का एक और शतक देखने को नहीं मिला और उन्हें वैभव सूर्यवंशी के जल्दी आउट होने से भी निराशा हुई.

6 रन के स्कोर पर विजय की 'लेग बिफोर' अपील से DRS ने उन्हें बचाया था, लेकिन सूर्यवंशी बड़ी पारी नहीं खेल पाए और उसी गेंदबाज़ की गेंद पर नारायण जगदीसन ने उन्हें स्टंप कर दिया. इससे पहले, दर्शक तिलक की बड़ी पारी (तीन अंकों वाली) भी नहीं देख पाए, जिन्होंने कल के 56 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था.

उनकी पारी ने साउथ ज़ोन को (जो कल 6 विकेट पर 242 रन पर था) 300 रन के पार पहुँचाने में मदद की, लेकिन यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ लगातार दूसरा शतक न बना पाने का अफ़सोस करेगा, क्योंकि पिछले हफ़्ते बेंगलुरु में हुए सेमीफ़ाइनल में उन्होंने शतक लगाया था. हैदराबाद के इस बल्लेबाज़ ने अपनी 'डिफ़ेंस-फ़र्स्ट' (बचाव वाली) रणनीति नहीं छोड़ी, भले ही दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे.

आखिरकार, बड़े शॉट खेलने की उनकी पहली कोशिश में ऑफ़-स्पिनर कुरैशी को आसान 'रिटर्न कैच' मिल गया, लेकिन दिन में बाद में, हैदराबाद के एक और खिलाड़ी का हाल के समय का सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला. श्रीलंका दौरे के बाद से मोहम्मद सिराज अपने पुराने आक्रामक अंदाज़ से काफ़ी अलग और कमज़ोर नज़र आ रहे थे; वे अक्सर छोटे रन-अप और कम गति से गेंदबाज़ी कर रहे थे. उमस भरे मौसम में अपनी पुरानी धारदार लय पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, जबकि ईस्ट जोन के 36 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी ने अपनी पूरी ताक़त लगाए बिना ही नई और पुरानी गेंद से शानदार गेंदबाजी की.

लेकिन यहां ईस्ट जोन की दूसरी पारी में, सिराज अपनी जानी-पहचानी धार और तेज़ी के साथ नजर आए. बेहतर गति, सटीकता और सही लेंथ के कारण सिराज बल्लेबाज़ों के लिए लगातार खतरा बने रहे. आखिरकार उन्हें सफलता मिली जब ईस्ट ज़ोन के ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन ने एक गेंद को स्लिप में खड़े पडिक्कल की तरफ़ आसानी से खेल दिया. हालांकि, ये छोटी-मोटी अच्छी बातें थीं, जिनसे मैच की दिशा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया.

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