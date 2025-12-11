IPL Auction 2026: डेल स्टेन ने चुने 5 धमाकेदार खिलाड़ी, जिसपर बरसेगा छप्परफाड़ पैसा

IPL Auction 2026: साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने ऐसे पांच खिलाड़ियों का चुनाव किया है जिसपर आईपीएल ऑक्शन में भरपूर पैसा बरसेगा. स्टेन को उम्मीद है कि फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए पहले से ही रणनीति बना चुकी है. स्टेन ने स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए 5 धमाकेदार खिलाड़ियों का चयन किया. पूर्व साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने माना है कि कैमरून ग्रीन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिस पर सभी फ्रेंचाइजी नजर लगा कर रखी होगी. स्टेन का मानना ​​है कि जो भी टीम ग्रीन को अपनी टीम में शामिल करेगी, उसे उनके ऑलराउंड टैलेंट की वजह से बहुत फायदा होगा.

कैमरून ग्रीन

स्टेन ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, "उसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों की काबिलियत है, इसलिए वह एक शानदार ऑलराउंडर है. उसकी बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है. अगर आप चाहें, तो आप उससे ओपनिंग करवा सकते हैं या उसे नंबर 3 पर बैटिंग करवा सकते हैं या उसे बाद में ऑर्डर में नीचे, शायद नंबर 6 पर ला सकते हैं. उसमें गेंद को ग्राउंड के बाहर मारने की काबिलियत है, जो कि IPL में खिलाड़ियों में आप बिल्कुल यही चाहते हैं. और फिर वह बॉलिंग भी ओपन कर सकता है, इसलिए कुल मिलाकर, वह एक बिल्कुल परफेक्ट खिलाड़ी है और ज़्यादातर टीमों में बिल्कुल फिट बैठता है. "

डेविड मिलर

इसके अलावा स्टेन ने दूसरे नंबर पर डेविड मिलर का नाम लिया है. स्टेन को भरोसा है कि मिलर को भी ऑक्शन में भारी-भरकम पैसे मिलेंगे. स्टेन ने मिलर को लेकर कहा, "वह नंबर 5 पर एकदम फिट बैठते हैं, कभी-कभी नंबर 4 पर भी वह गेम के फिनिशर हैं, लेकिन वह लंबी इनिंग्स भी खेल सकते हैं. इसलिए अगर आप मुश्किल में हों, दो या तीन विकेट गिर गए हों, तो वह पारी को संभाल सकते हैं और आखिर में भी फायदा उठा सकते हैं. वह सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक हैं, और वह एक सच्चा हिटर बल्लेबाज है. मिलपर T20s में मिडिल-ऑर्डर में एकदम सही बल्लेबाज हैं. फ्रेंचाइजी उनको खरीदने के लिए पूर जोर कोशिश करेगी."

मथीशा पथिराना

स्टेन ने आगे कहा, "पथिराना सच में एक बहुत ही अनोखा बॉलर है. वह शानदार स्लोअर बॉल और शानदार यॉर्कर फेंकता है, और बाउंसर से बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है. बल्लेबाजों को उसकी गेंदों को अच्छी तरह से समझने में थोड़ा समय लगता है. जिससे डॉट बॉल मिलती हैं जो T20 क्रिकेट में बहुत कीमती होती हैं." स्टेन ने माना है कि पथिराना जिस टीम में जाएंगे, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है. पथिराना को पैसे भी इस बार मिलने वाले हैं."

लियाम लिविंगस्टोन

इसके अलावा नंबर 4 पर स्टेन ने लियाम लिविंगस्टोन का चुनाव किया है. स्टेन का मानना है कि इस बार के ऑक्शन में लियाम लिविंगस्टोन पर पैसों की बरसात हो सकती है.

वेंकटेश अय्यर

पांचवें नंबर पर स्टेन ने वेंकटेश अय्यर का नाम लिया है. स्टेन को उम्मीद है कि अय्यर को लेकर कई फ्रेंचाइजी ऑक्शन में एक्टिव रहेगी. स्टेन को लेकर अय्यर ने कहा, "उन्होंने दिखा दिया है कि वह क्या कर सकते हैं. और वह एक हाई-प्रोफाइल भारतीय खिलाड़ी हैं जो अभी नेशनल टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं. लेकिन उनके पास बहुत सारा अनुभव है, और जब आपके पास वह होता है, तो बाकी खिलाड़ी उससे प्रेरणा लेती है. वह बाकी सभी खिलाड़ियों को एक साथ लाएंगे, जो हमेशा एक अच्छा संकेत होता है."

बता दें कि वेंकटेश अय्यर को IPL 2025 के मेगा-ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये की भारी कीमत पर खरीदा था. हालांकि, वह पिछले सीज़न कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे. जिसके कारणतीन बार की चैंपियन टीम केकेआर ने उन्हें रिलीज़ कर दिया. स्टेन का मानना ​​है कि अय्यर किसी भी टीम के लिए 'एक्स फैक्टर'साबित हो सकते हैं, खासकर अपने अनुभव की वजह से.