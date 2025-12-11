विज्ञापन
IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश!, फ्रेंचाइजियों के बीच मचेगी जोरदार होड़

Predicts most expensive player of IPL 2026 auction: पिछले साल, LSG ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदकर सबको चौंका दिया था, पंत आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर सामने आए थे.

IPL 2026 ऑक्शन में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश!, फ्रेंचाइजियों के बीच मचेगी जोरदार होड़
Who will be most expensive player of IPL 2026 auction
  • ऑक्शन में कुल 230 करोड़ रुपये से अधिक का पर्स होने के कारण महंगे खिलाड़ियों की खरीदारी बढ़ने की संभावना है
  • ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को CSK और KKR जैसी फ्रेंचाइजी भारी रकम देकर खरीद सकती हैं
  • मथीसा पथिराना को CSK, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी टीमें खरीदने में रुचि दिखा रही हैं
IPL 2026 auction:  आईपीएल ऑक्शन में बस कुछ ही दिन बचे हैं, और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी कौन होगा. पिछले साल, LSG ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदकर सबको चौंका दिया था, पंत आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर सामने आए थे.  इस IPL ऑक्शन में कुल 230 करोड़ रुपये से ज़्यादा का पर्स है, ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी पंत के रिकॉर्ड से आगे निकल जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी. ऐसे में जानते हैं ऐसे पांच खिलाड़ियों के बारे में जो जिसपर पैसों की बारिश हो सकती है. 

कैमरन ग्रीन
इस लिस्ट में सबसे आगे हैं कैमरन ग्रीन, ग्रीन को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी पैसों की बरसात कर सकती है. ऑस्ट्रेलियाई सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर T20 क्रिकेट के टॉप टैलेंट में से एक है, ग्रीन एक बल्लेबाज के तौर पर भी काफी प्रभावी रहे हैं. कैमरन ग्रीन के लिए सीएसके और केकेआर पूर जोर लगा सकती है. ग्रीन ने टी-20 में 151 के स्ट्राइक रेट के साथ 1334 रन बनाए हैं.  एक शतक और 8 अर्धशतक लगाने में सफल रहे हैं. इसके अलावा गेंदबाजी से 28 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे हैं. 

मथीसा पथिराना
सीएसके के लिए खेल चुके मथीसा पथिराना को इस बार ऑक्शन में फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए खुले दिल से पैसे खर्च कर सकती है. CSK अपने श्रीलंकाई स्टार के लिए फिर से बोली लगा सकती है, लेकिन उन्हें दूसरी टीमों से भी मुकाबला करना पड़ेगा.  थिराना डेथ बॉलिंग में काफी प्रभावित करते हैं. ऐसे में इस बार ऑक्शन में पथिराना को खरीदने के लिए सीएसके के अलावा दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम रेस लगा सकती है. पथिराना ने अबतक टी-20 में 132 विकेट चटका चुके हैं. 

Cameron Green AFP

Cameron Green AFP
Photo Credit: AFP

रवि बिश्नोई
लेग स्पिनर रवि बिश्नोई पर भी पैसों की बारिश हो सकती है. इस ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी रवि बिश्नोई हो सकते हैं,  वह एक क्वालिटी लेग-स्पिनर हैं जो टीमों के लिए काफी प्रभावी हो सकते हैं.  KKR तीन स्पिनरों वाला अटैक चाह सकती है, CSK को जडेजा-अश्विन की जोड़ी को रिप्लेस करना है और नूर अहमद के लिए एक पार्टनर चाहिए, और सनराइजर्स हैदराबाद को स्पिन बॉलर की सख्त दरकार है. ऐसे में यकीनन रवि बिश्नोई को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों के बीच होड़ मच सकती है.  रवि  आसानी से 15 करोड़ से ज़्यादा में बिक सकते हैं. रवि बिश्नोई ने अबतक 194 टी-20 विकेट 7.54  के इकोनॉमी के साथ चटकाए हैं. 

Photo Credit: X/@ThurunuJ

वनिंदु हसरंगा
श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को भी खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश करेगी. एतक बेहतरीन स्पिनर के अलावा हसरंगा लोअर-ऑर्डर पावर हिटर बल्लेबाद हैं जो आखिरी ओवरों में अपनी बल्लेबाजी से मैच का पासा पलटने का हुनर रखते हैं. CSK को उनमें काफी दिलचस्पी होनी चाहिए, और SRH और RR जैसी पुरानी टीमों को भी, जिन्हें स्पिन डिपार्टमेंट में सपोर्ट और लोअर-ऑर्डर में हिटिंग की ज़रूरत है.

वेंकटेश अय्यर
वेंकटेश अय्यर एक ऑलराउंडर के तौर पर ऑक्शन में फ्रेंचाइजियों की पसंद हो सकते हैं.  वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे टीमें अपनी टीम में रखना चाहेंगी. पिछले कुछ सालों में उनकी गेंदबाजी कम हो गई है, लेकिन कई टीमें हैं जो उन्हें अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं. वेंकटेश अय्यर ने अबतक 142 मैच खेलकर 3149 रन  139 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाने में सफल रहे हैं. अय्यर ने टी-20 में 1 शतक औऱ 18 अर्धशतक जमाए हैं और गेंदबाज के तौर पर 51 टी-20 विकेट अर्जित किए हैं. आईपीएल 2025 के ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने 23.75 करोड़ में खरीदकर चौंका दिया था. 

