'ज्यादा सोचकर मुश्किलें नहीं बढ़ाती', शादी टूटने के बाद पहली बार खुलकर बोलीं स्मृति मंधाना

Smriti Mandhana first appearance after wedding called off: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना अपनी शादी स्थगित होने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आईं, दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मंधाना कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मौजूद थीं. इस दौरान मंधाना ने कहा कि क्रिकेट से ज्यादा अहमियत वह अपनी जिंदगी में किसी भी दूसरी चीज को नहीं देतीं. बस गेंद देखना है और मारना है. स्मृति मंधाना ने इंवेंट में दिल खोलकर बात की और खुद के माइंडसेट पर अपनी राय दी.

मानसिक रूप से खुद को कैसे मजबूत रखती हैं, मंधाना ने दिया जवाब

मंधाना ने कहा, "मैं हमेशा से एक बहुत ही सिंपल इंसान रहीं हूं, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाती, एक बात जिस पर मुझे यकीन है, वह यह है कि अगर आप पर्दे के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मैदान पर जो होता है, उसे हर कोई देखता है और जज करता है, लेकिन मैं खुद को या टीम को उस काम के आधार पर जज करती हूं जो हम पर्दे के पीछे करते हैं. मुझे उस काम को दिन-रात करने पर बहुत गर्व है. चाहे मैं चीज़ों के बारे में अच्छा महसूस कर रही हूं या बुरा, जो भी हो, मुझे लगता है कि अगर आप वह मेहनत करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि क्या होने वाला है." मंधाना ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मुझे क्रिकेट से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं. भारतीय जर्सी पहनना ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है. बचपन से ही मेरा सपना था कि लोग मुझे ‘वर्ल्ड चैंपियन' कहें."

मैच के दौरान होने वाली समस्याओं और उसके समाधान के लिए खिलाड़ियों के अलग-अलग सुझाव से जुड़ी समस्या पर मंधाना ने कहा, "मैं निजी तौर पर इसे परेशानी नहीं मानती, सभी देश के लिए मैच जीतना चाहते हैं. सभी की अपनी राय होती है कि हम देश के लिए गेम कैसे जीतेंगे। इस दौरान हमारे बीच बहस बल्कि चर्चा होती है. अगर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हममें टीम के लिए मैच जीतने का जज्बा नहीं है."

मंधाना की शादी गायक और संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ 23 नवंबर को होने वाली थी, जो स्थगित हो गई। दोनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से रिश्ता खत्म होने और निजी जीवन में आगे बढ़ने की जानकारी दी है.