Cricket Match Today: भारत-न्यूजीलैंड वनडे से रणजी ट्रॉफी तक, 4 नवंबर को होंगे कई बड़े मुकाबले

Cricket Match Today: क्रिकेट फैंस के लिए 4 नवंबर का दिन बेहद खास रहने वाला है. बुधवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा. इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में तीसरे दिन का खेल जारी रहेगा, जहां कई भारतीय टीमें मैदान पर उतरेंगी. न्यूजीलैंड की फोर्ड ट्रॉफी, महिला बिग बैश लीग और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 के मुकाबले भी खेले जाएंगे. दिन की शुरुआत सुबह 3 बजे से होगी, जबकि देर रात वेस्टइंडीज ए और इंग्लैंड लायंस के बीच टी20 मैच होगा. आइए जानते हैं 4 नवंबर को होने वाले सभी क्रिकेट मैचों का पूरा शेड्यूल, समय और वेन्यू.
फोर्ड ट्रॉफी 2026-27
सेंट्रल स्टैग्स बनाम ऑकलैंड, 7वां मैच
- समय: सुबह 3:00 बजे
- वेन्यू: सैक्सटन ओवल, नेल्सन
वेलिंगटन बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स, 8वां मैच
- समय: सुबह 3:00 बजे
- वेन्यू: बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन
ओटागो बनाम कैंटरबरी, 9वां मैच
- समय: सुबह 3:00 बजे
- वेन्यू: यूनिवर्सिटी ओवल, डुनेडिन
न्यूजीलैंड का भारत दौरा 2026
न्यूजीलैंड बनाम भारत, पहला वनडे
- समय: सुबह 7:30 बजे
- वेन्यू: ईडन पार्क, ऑकलैंड
रणजी ट्रॉफी एलीट 2026-27
असम बनाम कर्नाटक, एलीट ग्रुप बी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 8:30 बजे
- वेन्यू: बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
त्रिपुरा बनाम सौराष्ट्र, एलीट ग्रुप बी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 8:45 बजे
- वेन्यू: महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज स्टेडियम, अगरतला
ओडिशा बनाम झारखंड, एलीट ग्रुप सी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:00 बजे
- वेन्यू: केआईआईटी स्टेडियम, भुवनेश्वर
जम्मू-कश्मीर बनाम पुडुचेरी, एलीट ग्रुप ए, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम, श्रीनगर
छत्तीसगढ़ बनाम हैदराबाद, एलीट ग्रुप बी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: जिमखाना ग्राउंड, सिकंदराबाद
पंजाब बनाम आंध्र, एलीट ग्रुप बी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्राउंड बी, न्यू चंडीगढ़
गुजरात बनाम केरल, एलीट ग्रुप सी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद
दिल्ली बनाम सर्विसेज, एलीट ग्रुप सी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: पालम ए स्टेडियम, दिल्ली
बंगाल बनाम महाराष्ट्र, एलीट ग्रुप सी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: ईडन गार्डन्स, कोलकाता
उत्तराखंड बनाम हरियाणा, एलीट ग्रुप डी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी, देहरादून
हिमाचल प्रदेश बनाम राजस्थान, एलीट ग्रुप डी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
रेलवे बनाम मुंबई, एलीट ग्रुप डी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: ब्रेबोर्न स्टेडियम, मुंबई
चंडीगढ़ बनाम तमिलनाडु, एलीट ग्रुप डी, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: सेक्टर 16 स्टेडियम, चंडीगढ़
विदर्भ बनाम मध्य प्रदेश, एलीट ग्रुप ए, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर
गोवा बनाम बिहार, एलीट ग्रुप ए, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड, गोवा
उत्तर प्रदेश बनाम बड़ौदा, एलीट ग्रुप ए, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: ग्रीन पार्क, कानपुर
रणजी ट्रॉफी प्लेट 2026-27
मेघालय बनाम नागालैंड, प्लेट, तीसरा दिन
- समय: सुबह 8:30 बजे
- वेन्यू: मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट ग्राउंड, शिलांग
मिजोरम बनाम अरुणाचल प्रदेश, प्लेट, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, वल्लभ विद्यानगर, आनंद
मणिपुर बनाम सिक्किम, प्लेट, तीसरा दिन
- समय: सुबह 9:30 बजे
- वेन्यू: गुजरात कॉलेज ग्राउंड, अहमदाबाद
श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा 2026
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैट्रन्स इलेवन बनाम श्रीलंका, तीन दिवसीय अभ्यास मैच, पहला दिन
- समय: सुबह 10:00 बजे
- वेन्यू: इस्लामाबाद क्लब क्रिकेट ओवल, इस्लामाबाद
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 2023-27
संयुक्त अरब अमीरात बनाम ओमान, 145वां मैच
- समय: सुबह 11:00 बजे
- वेन्यू: आईसीसी अकादमी ग्राउंड, दुबई
महिला बिग बैश लीग 2026
होबार्ट हरिकेन्स महिला बनाम मेलबर्न रेनेगेड्स महिला, 9वां मैच
- समय: दोपहर 1:40 बजे
- वेन्यू: बेलेरिव ओवल, होबार्ट
इंग्लैंड लायंस का वेस्टइंडीज दौरा 2026
वेस्टइंडीज ए बनाम इंग्लैंड लायंस, तीसरा टी20
- समय: रात 11:30 बजे
- वेन्यू: कॉनारे स्पोर्ट्स क्लब, बैसेटेरे, सेंट किट्स
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