जिन 11 खिलाड़ियों ने 'द हंड्रेड' में मचा रखी है धूम, उन्होंने चुनी लीग की बेस्ट प्लेइंग XI, 3 भारतीय भी शामिल

England Stars Pick Their Ultimate Hundred XI: इंग्लैंड की घरेलू प्रतिष्ठित लीग द हंड्रेड मेंस का आगाज हो चूका है. आईपीएल की तरह ही यहां भी दुनिया भर के स्टार खिलाडी शिरकत करते हुए नजर आते हैं. लोगों के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि द हंड्रेड मेंस की सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब द हंड्रेड में शिरकत करने वाले कई खिलाडियों ने मिलकर दिया है. ताज्जुब की बात यह है कि प्रतिष्ठित लीग में भारतीय खिलाडी शिरकत नहीं करते हैं. इसके बावजूद तीन भारतीय खिलाडियों का प्लेइंग इलेवन में चुनाव किया गया है.

स्काई स्पोर्ट्स के साथ हुई बातचीत के दौरान सबसे पहले जोस बटलर से चर्चा की गई. जहां उन्होंने नंबर वन बल्लेबाज के तौर पर पूर्व कैरेबियन बल्लेबाज क्रिस गेल का चुनाव किया. बटलर का मानना है गेल बेहद विनाशकारी हैं. टीम में बतौर ओपनर वह मेरी पहली पसंद होंगे.

वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज के बारे में जब आदिल रशीद से पूछा गया तो उन्होंने भारतीय टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा का चुनाव किया. रशीद का मानना है कि रोहित शर्मा ऐसे खिलाडी हैं जो काफी तेजी से और बिना कुछ ज्यादा प्रयास के मैच पर कब्जा जमा सकते हैं.

जो रूट ने तीसरे बल्लेबाज के तौर पर विव रिचर्ड्स और जैकब बेथेल ने चौथे बल्लेबाज के रूप में ब्रायन लारा का चुनाव किया है. पांचवें स्थान पर गस एटिंकसन ने इंग्लिश ऑलराउंडर सैम करन को रखा है, जो बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी से भी तबाही मचाने का दम रखते हैं.

छठवें स्थान के लिए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस ने कैरेबियन ऑलराउंडर आंद्रे रसेल का चुनाव किया है. रसेल भी सैम करन की तरह ही बल्ले और गेंद से मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.

हैरी ब्रूक ने सातवें स्थान पर भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को रखा है, जो स्पिन गेंदबाजी के साथ-साथ मैच फिनिशर के रूप में विख्यात हैं. जडेजा की फील्डिंग भी आला दर्जे की है.

आठवें खिलाड़ी के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई मध्य गति के तेज गेंदबाज जॉन टर्नर ने कीरोन पोलार्ड का चुनाव किया है. 38 वर्षीय पोलार्ड मध्य गति की गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में विस्फोटक बल्लेबाजी करने में माहिर हैं.

ब्रायडन कार्स ने नौवें स्थान पर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को रखा है, जबकि जेमी ओवरटन 10वें स्थान के लिए मौजूदा समय के बेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का चुनाव किया है. आखिरी खिलाडी के तौर पर जेमी स्मिथ ने लसिथ मलिंगा पर भरोसा जताया है. इस प्रकार द हंड्रेड में कहर बरपाने वाले इन खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है.

द हंड्रेड स्टार की तरफ से चुनी गई बेस्ट प्लेइंग इलेवन

क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विव रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, सैम करन, आंद्रे रसेल, रवींद्र जडेजा, कीरोन पोलार्ड, शोएब अख्तर, जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा.

