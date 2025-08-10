Zakary Foulkes ने डेब्यू टेस्ट में ही मचाया कोहराम, न्यूजीलैंड क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कर लिया अपने नाम

Zakary Foulkes, Zimbabwe vs New Zealand: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज जकारी फ़ॉल्केस ने एक बड़ी उपलब्धी अपने नाम कर ली है. वह न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पहले गेंदबाज बन गये हैं. उनसे पहले यह खास रिकॉर्ड विलियम ओ'रूर्के के नाम दर्ज था. जिन्होंने साल 2023 में डेब्यू करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैमिल्टन टेस्ट में 93 रन खर्च करते हुए नौ विकेट चटकाए थे. वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में महज 75 रन खर्च करते हुए नौ विकेट चटकाकर यह उपलब्धी फ़ॉल्केस ने अब अपने नाम कर ली है.

बुलावायो टेस्ट में जकारी का रहा जलवा

बुलावायो टेस्ट में डेब्यू करते हुए जकारी फ़ॉल्केस का जलवा रहा. उन्होंने अपनी टीम के लिए पहली पारी में 16 ओवरों का स्पेल डाला. इस दौरान 2.37 की इकोनॉमी से 38 रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. पहली पारी में फाइव विकेट हॉल लेने से चुकने वाले जकारी ने दूसरी पारी में यह उपलब्धी भी हासिल कर ली. उन्होंने नौ ओवरों के स्पेल में 37 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाए. इस तरह डेब्यू टेस्ट में ही 75 रन खर्च करते हुए वह नौ विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

न्यूजीलैंड को मिली जीत

बात करें दूसरे टेस्ट मुकाबले के बारे में तो बुलावायो में किवी टीम को पारी और 359 रनों से बड़ी जीत मिली है. यहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में जिम्बाब्वे की टीम 125 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली तीन विकेट के नुकसान पर 601 रन पर डिक्लेयर कर दी. डेवोन कॉनवे (153), हेनरी निकोल्स (नाबाद 150) और रचिन रविंद्र (नाबाद 165) ने शतक लगाया, जबकि विल यंग (74) अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे.

दूसरी पारी में जिम्बाब्वे का हाल हुआ बेहाल

दूसरी पारी में जिम्बाब्वे का हाल और बेहाल रहा. टीम के खस्ता हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल दो बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सके. जिसमें निक वेल्च (नाबाद 47) और क्रेग एर्विन (17) का नाम शामिल है. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही आउट हुए.

पहली पारी में 'फिफर' लेने वाले गेंदबाज मैट हेनरी ने दूसरी पारी में दो सफलता प्राप्त की. उनके अलावा जैकब डफी ने भी दो विकेट चटकाए. जकारी फ़ॉल्केस के खाते में पांच जबकि मैथ्यू फिशर को एक सफलता हासिल हुई.

