IND vs SL: 'बस ये एक गलती मत करना', मानव सुथार का भविष्य तय कर सकती है चेतेश्वर पुजारा की ये सलाह

भारतीय क्रिकेट टीम ने गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया. मानव सुथार की घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने श्रीलंका को पांचवें दिन दूसरे सेशन में दूसरी पारी में 206 रन पर समेट कर गाले टेस्ट अपने नाम किया. जीत के साथ 2 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हो गई है.

चेतेश्वर पुजारा ने मानव सुथार की गेंदबाजी की सराहना करते हुए कहा कि गाले टेस्ट में उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में खुद को साबित किया. पुजारा ने माना कि दूसरी पारी में सुथार ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उनकी असली ताकत गेंद को हवा में उछालकर (फ्लाइट देकर) बल्लेबाजों को फंसाना है.

पुजारा ने सलाह दी कि अगर सुथार को IPL खेलने का मौका मिले तो जरूर खेलें, लेकिन व्हाइट-बॉल क्रिकेट के लिए अपनी स्वाभाविक गेंदबाजी शैली में बड़ा बदलाव न करें. उनके मुताबिक भारत को ऐसा बेहतरीन बाएं हाथ का स्पिनर मिला है जो लंबे समय तक टेस्ट टीम की अहम कड़ी बन सकता है.

श्रीलंका को चौथी पारी में जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य मिला था. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी. श्रीलंका ने अपने शुरुआती 4 विकेट मात्र 47 रन पर गंवा दिए थे. यही वह समय था, जब टीम की हार तय हो गई थी. हालांकि, कप्तान धनंजय डी सिल्वा (59) और पहली पारी के शतकवीर सोनल दिनुशा ने 84 रन की पारी खेलकर टीम की हार कुछ देर के लिए टाली, लेकिन उनका ये प्रयास काफी नहीं था. दोनों के आउट होने के साथ ही श्रीलंका की पारी 77.4 ओवर में 206 रन पर सिमट गई और 165 रन के बड़े अंतर से मैच गंवा बैठी.

युवा गेंदबाज मानव सुथार भारत के लिए दूसरी पारी के हीरो रहे. सुथार ने 23.4 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट लिए. इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 और सिराज-जडेजा ने 1-1 विकेट लिए. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए देवदत्त पड्डिकल के 167, केएल राहुल के 82 और ध्रुव जुरेल के 51 रनों की मदद से 462 रन बनाए थे.

श्रीलंका पहली पारी में सोनल दिनुशा के 100 और निरोशन डिकवेला की 80 रनों की पारी के बावजूद 284 पर सिमट गई थी और 178 रनों से पिछड़ी थी. भारत की दूसरी पारी 193 रन पर सिमट गई थी. ऋषभ पंत ने 66 रन बनाए थे. 178 रन की बढ़त के आधार पर भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था.