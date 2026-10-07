दिल्ली से लंदन तक आलीशान प्रॉपर्टी, 1 मैच फीस से लेकर 1000 करोड़ की नेटवर्थ तक, ऐसी है 'किंग' कोहली की कहानी

दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले विराट कोहली ने खेल के अलावा भी काफी दौलत बनाई है. स्टार क्रिकेटर की ज्यादातर दौलत एंडोर्समेंट, बिजनेस वेंचर और इक्विटी इन्वेस्टमेंट से आती है. उनकी सालाना कमाई अक्सर करीब 167-209 करोड़ रुपए से ज्यादा रही है, जिसका बड़ा हिस्सा ब्रांड डील्स से आता है. कोहली आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और घरेलू क्रिकेट में दिल्ली के लिए खेलते हैं. उन्होंने 2013 से 2022 तक भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की और उन्हें खेल के इतिहास के सबसे सफल और अटैकिंग लीडर्स में से एक माना जाता है.

कोहली को बीसीसीआई से टॉप-टियर ग्रेड A+ लेवल पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सैलरी मिलती है, जिसमें मैच फीस और परफॉर्मेंस बोनस को छोड़कर सालाना लगभग 6.7 करोड़ से 7.1 करोड़ रुपए मिलते हैं. आईपीएल में वे एक दशक से ज्यादा समय से लीग के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं.

साल 2025-2026 सीजन के हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट से वे सालाना लगभग21 करोड़ रुपए कमाते हैं. अपने आईपीएल करियर के दौरान उनकी कुल सैलरी लगभग 209 करोड़ से 251 करोड़ रुपए से ज्यादा रही है. कुल मिलाकर, सैलरी और मैच फीस से उनके क्रिकेट करियर की कुल कमाई लगभग 334 करोड़ रुपए आंकी गई है. हालांकि, यह उनकी कुल संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही है.

विराट कोहली की नेटवर्थ

कोहली दुनिया के सबसे सफल कमर्शियल एथलीटों में से एक हैं, जो प्यूमा, ऑडी और एमआरएफ टायर्स जैसे 30 से ज़्यादा बड़े ब्रांड के एम्बेसडर हैं. अपने करियर के पीक पर उन्होंने अकेले एंडोर्समेंट से हर साल लगभग167 करोड़ रुपये से 209 करोड़ रुपये के बीच कमाए हैं, और उनकी लाइफटाइम एंडोर्समेंट कमाई $200 मिलियन से ज्यादा रही है. सैलरी और नेटवर्थ ट्रैक करने वाली वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक, विराट कोहली की नेटवर्थ करीब ₹1,000 करोड़ रुपए है.

विराट कोहली का शुरुआती जीवन

विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को नई दिल्ली में हुआ था. वह पंजाबी हिंदू माता-पिता, प्रेम और सरोज के बेटे हैं. उनकी एक बड़ी बहन भावना और एक बड़ा भाई विकास है. उत्तम नगर में पले-बढ़े कोहली सबसे पहले विशाल भारती पब्लिक स्कूल गए. वह वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में जाने वाले छात्रों के पहले बैच में भी शामिल थे, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। 2006 के आखिर में स्ट्रोक के कारण विराट के पिता का निधन हो गया.

विराट कोहली की पर्सनल लाइफ

विराट कोहली ने 2013 में बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ रिलेशनशिप शुरू की. दोनों ने 2017 के आखिर में शादी की और 2021 की शुरुआत में उनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम वामिका है. इसके बाद 15 फरवरी 2024 में उनके घर बेटे अकाय का जन्म हुआ.

विराट कोहली के पास कितनी है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी?

कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के पास लगभग $20–25 मिलियन की कीमत की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है. उनकी प्रॉपर्टीज में गुरुग्राम में 10,000 स्क्वायर फीट का आलीशान घर (कीमत लगभग $9–10 मिलियन), अलीबाग में कई एकड़ में फैला एस्टेट (कीमत $8 मिलियन से ज़्यादा) और मुंबई में समुद्र के नजारे वाला आलीशान अपार्टमेंट (कीमत लगभग $4 मिलियन) शामिल हैं। इस कपल के पास लंदन में भी एक घर है, जो उनके परिवार के लिए एक अहम ठिकाना बन गया है.

विराट कोहली के नाम 200 से ज्यादा फिफ्टी

विराट कोहली के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 123 टेस्ट, 317 वनडे और 125 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में विराट के नाम 9,230 रन, 30 शतक और 31 फिफ्टी दर्ज हैं. वनडे में उन्होंने 15,109 रन, 55 शतक और 79 फिफ्टी हैं. इसके अलावा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोहली ने 4,188 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 38 फिफ्टी शामिल हैं. वनडे में 58.79 और टी20 में 48.70 की औसत से बल्लेबाजी की है. आईपीएल में उन्होंने 283 मैचों में 9,336 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 68 अर्धशतक शामिल हैं। आईपीएल में उनका सर्वोच्च स्कोर 113 रन है. विराट कोहली के नाम ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर में अब तक कुल 216 फिफ्टी और 95 शतक दर्ज है.

कौन है विराट कोहली के भाई विकास कोहली?

विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली बिजनेस और स्पोर्ट्स की दुनिया में जाने-माने नाम हैं. परिवार में सबसे बड़े होने के नाते, पिता के निधन के बाद विकास को घर की आर्थिक जिम्मेदारियां संभालनी पड़ीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विकास कोहली, विराट कोहली के बिज़नेस में से एक One8 Commune को चलाते हैं, जो दुनिया भर में रेस्टोरेंट और बार की एक चेन है. विकास ने ही इस वेंचर को शुरू किया था. विराट कोहली के भाई विकास कोहली की शादी चेतना कोहली से हुई है.

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नोट- विराट कोहली की नेटवर्थ, सैलरी और संपत्ति से जुड़े सभी आंकड़े सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट्स पर आधारित हैं. NDTV इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता है.