श्रीलंकाई कप्तान का दिवाली 'धमाका', महिला वनडे में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहली बल्लेबाज

Chamari Athapaththu First Sri Lanka Women to Complete 4000 ODI Runs: नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में हो रहे आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के 21वें मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान चामरी अथापथु ने इतिहास रच दिया है. महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए करो या मरो के मुकाबले में उन्होंने 43 गेंदों में छह चौके और दो छक्कों के दम पर 46 रन बनाए और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. श्रीलंकाई कप्तान महिला वनडे में 4 हजार रनों के आंकड़े तक पहुंचने वाली पहली श्रीलंकाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20वीं बल्लेबाज बनी हैं.

4 हजार रन बनाने वाले पहली श्रीलंकाई

इस मुकाबले में चामरी अथापथु को आंकड़े को छूने के लिए 2 रन की जरूरत थी. चामरी अथापथु ने साल 2010 से अब तक अपने वनडे करियर में 120 मुकाबले खेले, जिसमें 35.17 की औसत के साथ 4,045 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 9 शतक और 20 अर्धशतक भी निकले. 17 अप्रैल 2024 को चामरी अथापथु साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मुकाबले में 195 रन की नाबाद पारी भी खेल चुकी हैं.

श्रीलंका की ओर से वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाजों में शशिकला सिरिवर्धने दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने साल 2003 से 2019 के बीच 118 मुकाबलों में 18.44 की औसत के साथ 2,029 रन जुटाए. इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतकीय पारियां भी खेलीं.

वनडे मेें मिताली का राज

बात अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करें तो महिला वनडे में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के नाम है, जिन्होंने 232 पारियों में 50.68 की औसत से 7805 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 64 अर्द्धशतक आए हैं. जबकि इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स दूसरे स्थान पर हैं और उन्होंने 191 मैचों में 5992 रन बनाए हैं. 5925 वनडे रनों के साथ न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स तीसरे पायदान पर हैं जबकि वेस्टइंडीज की स्टेफ़नी टेलर के वनडे में 5873 रन हैं. वहीं भारतीय उपकप्तान स्मृति मंधाना के 5110 रन हैं.

श्रीलंका की खराब शुरुआत

नवी मुंबई में जारी इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. श्रीलंकाई टीम को मुकाबले की पहली ही गेंद पर विशमी गुणरत्ने (0) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद कप्तान अथापथु ने हसिनी परेरा के साथ मिलकर टीम को संभाला. दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी हुई. फिलहाल श्रीलंका ने 16 ओवरों के खेल तक 3 विकेट खोकर 92 रन बना लिए हैं.

श्रीलंकाई टीम इस विश्व कप अब तक 5 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें एक भी जीत नसीब नहीं हुई. यह टीम अंकतालिका में सातवें पायदान पर है. वहीं, बांग्लादेश पांच में से एक मैच जीतकर छठे स्थान पर है.

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन : विशमी गुणरत्ने, चामरी अथापथु (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), उदेशिका प्रबोधनी, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, इनोका राणवीरा.

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन : फरगाना हक, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, राबिया खान, निशिता अख्तर निशि, मारुफा अख्तर.

