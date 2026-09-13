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न शोर, न हंगामा, चुपचाप शादी कर बैठा ऑस्ट्रेलियाई स्टार क्रिकेटर, आपने देखी दूल्हे राजा की तस्वीर?

कैमरून ग्रीन ने शादी कर ली है. उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एमिली रेडवुड से विवाह किया है. उनकी शादी चार सितंबर को हुई थी. अब जाकर उन्होंने तस्वीरें साझा की है.

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न शोर, न हंगामा, चुपचाप शादी कर बैठा ऑस्ट्रेलियाई स्टार क्रिकेटर, आपने देखी दूल्हे राजा की तस्वीर?
कैमरून ग्रीन ने एमिली रेडवुड के साथ शादी कर ली है.

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड एमिली रेडवुड से शादी रचाई है. क्यूट कपल ने बीते चार सितंबर को ही शादी कर ली थी. मगर शादी के करीब आठ दिन बाद अपने चाहने वालों को शादी के बंधन में बंधने की खबर बताई है. ग्रीन ने अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच साझा की है. साझा की गई तस्वीरों में ग्रीन क्लासिक काले टक्सीडो में नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी दुल्हन एमिली रेडवुड सफेद कलर की खूबसूरत गाउन में बेहद आकर्षक लग रही हैं. क्यूट कपल की तरफ से साझा की तस्वीरें पर्थ के कोटेस्लो सिविक सेंटर ग्राउंड में ली गईं हैं. 

आरोन हार्डी ने भी ग्रीन की शादी में लिया हिस्सा 

कैमरून ग्रीन की शादी में उनके साथी खिलाड़ी आरोन हार्डी भी नजर आए. यही नहीं उनकी शादी में परिवार जनों और दोस्तों ने भी बड़ी भूमिका निभाई. क्यूट कपल जब शादी के हाल के बाहर निकल रहा था. तब उनके ऊपर वहां उपस्थित लोगों ने फूलों की पंखुड़ियों के बारिश के साथ स्वागत किया. इसके पश्चात ग्रीन और एमिली ने एक-दूसरे को गले लगाकर रोमांटिक अंदाज में डांस भी किया.  जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबका ध्यान आकर्षित कर रही हैं.

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