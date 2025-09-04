विज्ञापन
Brian Bennett: जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, ब्रायन बेनेट ने वो कर दिखाया, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

Brian Bennett, Zimbabwe vs Sri Lanka: ब्रायन बेनेट ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल में क्रिकेट में बिना छक्के लगाए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

Brian Bennett
  • ब्रायन बेनेट ने टी20 इंटरनेशनल में बिना छक्के सबसे बड़ी पारी खेलने का विश्व रिकॉर्ड बनाया
  • ब्रायन बेनेट ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में 81 रन बनाए और इस दौरान एक भी छक्का नहीं लगाया
  • इससे पहले यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के फाफ डु प्लेसिस के नाम था, जिन्होंने 79 रन बिना छक्का लगाए बनाए थे
Brian Bennett, Zimbabwe vs Sri Lanka: जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना छक्के लगाए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस और पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहे अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम के नाम दर्ज थी. जिन्होंने क्रमशः 79-79 रनों की पारी बिना एक भी छक्कों के खेली थी. मगर पिछले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 81 रन बनाते हुए बेनेट ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. मैच के दौरान उन्होंने कुल 12 चौके लगाए. मगर उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं निकला.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना छक्का लगाए एक मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी (फुल मेंबर्स)

81 रन - ब्रायन बेनेट (जिम्बाब्वे) - बनाम श्रीलंका
79 रन - फाफ डु प्लेसिस (दक्षिण अफ्रीका) - बनाम बांग्लादेश
79 रन - बाबर आजम (पाकिस्तान) - बनाम न्यूजीलैंड
78 रन - मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) - बनाम वेस्टइंडीज
76 रन - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - बनाम भारत

खूब चला बेनेट का बल्ला, फिर भी जीत न पाई जिम्बाब्वे

मैच के दौरान टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए ब्रायन बेनेट का बल्ला खूब चला. उन्होंने अपनी टीम के लिए 57 गेंदों में 142.11 की स्ट्राइक रेट से 81 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके देखने को मिले. उनके अलावा कैप्टन रजा ने 22 गेंद में 28 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए. 

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 176 रनों के लक्ष्य को श्रीलंकन टीम ने 19.1 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पथुम निसांका ने सर्वाधिक 55 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा कामिंदु मेंडिस ने नाबाद 41, जबकि कुसल मेंडिस ने 38 रनों की पारी खेली. 

